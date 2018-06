Ganztagsunterricht an fünf Tagen die Woche: Zwei Schulen im Landkreis wollten ins sogenannte „Profil 3“ wechseln und so ihr Ganztagsangebot intensivieren. Der Kreistag hat es am Freitag aber zunächst nur für eine möglich gemacht. Die Franz-Leuninger-Schule in Mengerskirchen soll in das „Profil 3“ weiterentwickelt werden, so lautete der einstimmige Beschluss. Diesem war eine engagierte Debatte im Kreisparlament vorausgegangen, denn gleichzeitig ist die Schule im Emsbachtal (Niederbrechen) nur teilweise zum Zug gekommen – anders als es CDU und SPD in einem Änderungsantrag gefordert hatten.

Der Vorsitzende des Schulausschusses, Manuel Böcher (CDU), erläuterte, warum erst nur Mengerskirchen für das „Profil 3“ vorgesehen sei. Es gehe darum, „den roten Faden“ einer abgestimmten Planung beizubehalten und nicht ...

Lesezeit für diesen Artikel (578 Wörter): 2 Minuten, 30 Sekunden

