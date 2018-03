Freude in Birlenbach: Land stockt Zuschuss für Kitaerweiterung auf

Große Freude auf der Kindergartenbaustelle in Fachingen: Das Land gewährt für die Erweiterung über die bewilligten 173.000 Euro hinaus noch einmal mehr als 80.000 Euro Zuschuss. Möglich wird der unverhoffte Geldsegen durch veränderte Förderrichtlinien.

Fabienne Sixter-May, Sonja Meffert, Pfarrer Ingo Lüderitz und Dieter Hörle (von links) besichtigen im Gruppenraum den verlegten Bodenbelag.

Foto: Westerweg

Im Dezember sah das alles noch anders aus. Der Ortsbürgermeister verärgert, die Handwerker nachdenklich – eine Nachricht des Landes hatte den Verantwortlichen den Boden unter den Füßen weggezogen: Die im März 2017 erteilte Bewilligung war im September (praktisch pünktlich zur Fertigstellung des Rohbaus) zurückgezogen worden. Grund: Es sollte eine Wirtschaftlichkeitsberechnung fehlen … Die aber, sagt Dieter Hörle, ist im Genehmigungsverfahren überhaupt nicht vorgesehen. Ob Verbandsgemeinde oder Landkreis, „niemand konnte uns weiterhelfen“, musste der Ortsbürgermeister erleben, dass Handwerksbetriebe schon um ihre Entlohnung fürchteten. Jetzt profitiert die Gemeinde als Bauherrin sogar noch vom vorübergehenden Finanzierungsstopp. Denn: Bei gleichbleibenden Zuschüssen dürfte sich der Eigenanteil verringern.

Schließlich stehen erhebliche finanzielle Belastungen im Raum. Um 60.000 Euro dürfte nach Schätzungen des Ortsbürgermeisters der Kostenanteil für Personal- und Sachkosten pro Jahr steigen. Zuvor aber muss für die Unterbringung der Kinder aus Birlenbach und Steinsberg die Gesamtsumme von mehr als 500.000 Euro gestemmt werden. 250.000 Euro hatte sich Dieter Hörle an Zuwendungen erhofft: 173.000 Euro waren vom Land zugesagt worden, 12.000 will der Landkreis zusteuern und weitere 40.000 Euro aus dem Betreuungsgeld abzweigen. 10.000 Euro leistet die Kirchengemeinde als Betreiberin der Einrichtung, außerdem kommen Mittel der Paulinenstiftung und vom Förderverein der Naspa-Stiftung. Läuft alles nach Plan, könnte der im Juli begonnene Erweiterungsbau des Kindergartens in Fachingen Ostern innen fertiggestellt werden.

In Betrieb geht der 200 Quadratmeter große Anbau dann aber noch nicht. Für die Zulassung müssen – erhofft wird Anfang Mai – Auflagen für Brandschutz und Hygiene von Gemeindeunfallversicherung und Jugendamt erfüllt sein. Liegt die Betriebserlaubnis vor, könnten ab 1. Juni Kinder in die neuen Räume einziehen. Bis dahin sollen in den Plänen von Architektin Sonja Meffert und Bauleiterin Fabienne Sixter-May Außenanlagen und Außenputz vollendet sein.

Inzwischen ist der Bodenbelag verlegt und die Dämmung angebracht. Die Wände wurden verkleidet, Elektriker und Heizungsbauer sind bei der Arbeit. Fliesenleger, Schreiner und Maler nehmen demnächst ihre Arbeit auf. Wie Kinder und Erzieherinnen sind sie dann auf einer „lebendigen Baustelle“ unterwegs, die bei aller Belastung schon eine gewisse gegenseitige Rücksicht erforderte. Obwohl besonders störende Arbeiten an den Wochenenden erledigt werden konnten, blieben Auswirkungen auf den Tagesbetrieb nicht aus. „Dann wurde der Aufenthalt schon mal nach draußen verlegt“, freut sich Objektbetreuerin Sixter-May über das gute Miteinander.

Entstanden sind an der evangelischen Kindertagesstätte zwei 45 und 54 Quadratmeter große Gruppenräume mit multifunktionalen Nebenräumen. In wenigen Monaten sollen hier in zwei Gruppen 30 Kinder im Alter zwischen zwei und sechs Jahren einziehen. Für die dann insgesamt 102 Jungen und Mädchen müssen zusätzlich 3,5 Personalstellen geschaffen werden. Nach den Planungen von Sonja Meffert nahm ein angrenzender Parkplatz den neuen Baukörper auf. Bevor jedoch mit dem Neubau Heizung und Toilettenanlage modernisiert wurden, war die Funktionalität der Erweiterungsräume noch einmal den Bedürfnissen angepasst worden.

Jahrelang hatte Birlenbach hinsichtlich des Bedarfs im Soll gelegen. 72 Kinder, die die Einrichtung an der Schulstraße besuchten, konnten problemlos untergebracht werden. Doch dann erreichte die vor 18 Jahren eröffnete Tagesstätte die Grenzen der Kapazität – mit der Aussicht, dass der Fehlbedarf bis 2019 auf dann 25 Plätze ansteigen sollte.

1998 mussten beim Bau der Einrichtung 1,7 Millionen Mark aufgebracht werden mit Krediten, die noch bis 2032 abzubezahlen sind. Damals, blickt Ortsbürgermeister Hörle auf die Anfänge zurück, gab es noch keinen Rechtsanspruch auf einen Kindergartenplatz und auch keine Ganztagsbetreuung. hbw