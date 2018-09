Fliesenleger aus Syrien ist echter Gewinn für Firma

Die Schlossers und ihre Mitarbeiter wollen Ahmed Kadat nicht mehr missen: Der syrische Fliesenleger ist pünktlich, „selbst wenn Schnee gefallen ist, wenn manch einer zu Hause bleibt: Achmed ist da.“ Er ist zuverlässig und fleißig. „Er ist ein echter Glücksfall für uns“, sind sich Werner, Joachim und Stefan Schlosser vom Familienunternehmen Esterau Natursteine GmbH in Holzappel einig.

Ahmed Kadat hat sich schnell an die deutsche Verarbeitung von Natursteinen gewöhnt. In Syrien arbeitete er mit Mörtel, hier mit mehr Kleber. Die Schlossers freuen sich über den zuverlässigen Kollegen.

Foto: Schweickert

Ahmed Kadat ist heute 38 Jahre alt. Er lebt seit drei Jahren mit seiner Familie in Laurenburg. Vorher war er mit seiner Frau und den zwei Kindern drei Jahre lang auf der Flucht. Sie flohen aus Ariah vor dem Krieg, lebten in Libyen, Ägypten und Italien, bevor sie über München und Trier nach Laurenburg kamen. „Dort sind lauter nette Leute“, sagt Kadat.

„Diese Familie ist wirklich ein Paradebeispiel dafür, wie Integration gelingen kann“, meint Stefan Schlosser. Seine Familie stammt aus Laurenburg, die Eltern leben dort noch immer, und so kam Schlosser über den rührigen Betreuer der Flüchtlingsfamilie in Kontakt mit den Kadats.

„Hartmut Meffert hatte die Familie unter seine Fittiche genommen. Der lässt so eine Betreuung nicht einfach so laufen: Als er hörte, dass Ahmed gelernter Fliesenleger ist, fragte er bei uns an, ob wir Arbeit für ihn hätten.“ Die Schlossers gaben dem sympathischen Familienvater gern eine Chance, ließen ihn Probe arbeiten.

„Wir haben gemerkt, dass er schnell Deutsch lernt, das Vorstellungsgespräch lief bereits gut“, sagt Stefan Schlosser. Der Geschäftsführer nahm den neuen Mitarbeiter mit auf eine Baustelle im Odenwald, „da haben wir mehrere Stunden im Auto verbracht und konnten uns schon gut verständigen. Mittlerweile ist das sowieso kein Problem mehr.“ Kadat hatte in Syrien noch nicht viel mit Natursteinen zu tun gehabt, aber grundsätzlich kannte er sich gut aus und lernte schnell, wie das Material in Deutschland verarbeitet wird. „Hier wird viel Kleber genommen“, sagt Kadat, „in Syrien haben wir viel mehr mit Mörtel gearbeitet.“ Und noch etwas war neu: „Er hat schon gestaunt: Ziemlich am Anfang hatten wir einen Auftrag in einem 10-Millionen-Euro-Haus, in dem wir für 250 000 Euro gearbeitet haben. Er sagte nur: Die Leute sind verrückt hier.“

Drei Monate Probezeit waren schnell vorbei, Kadat bekam einen unbefristeten Arbeitsvertrag und arbeitet nun Vollzeit bei den Schlossers. Er kommt mit den Kollegen bestens aus, an der Weihnachtsfeier war er mit der gesamten Familie eingeladen. „Auch auf der Baustelle gibt es keine Probleme, weder mit der Kommunikation noch mit der Arbeit“, schwärmt Stefan Schlosser. Alle sind rundum zufrieden mit ihrem syrischen Kollegen. „Es ist schlimm, dass er noch keinen permanenten Aufenthaltsstatus hat. Die Regierung will sicherstellen, dass sie selbst solche Vorzeigefamilien zurückschicken kann. Dabei sind sie so heimisch hier geworden: Die Kinder der beiden können bald kaum noch arabisch.“ Voller Stolz hat sich Ahmed Kadat nach einiger Zeit ein eigenes, kleines, gebrauchtes Auto gekauft, nachdem er die deutsche Führerscheinprüfung bestanden hatte. „Das ist hier auf dem Land natürlich fast schon unverzichtbar“, sagt Schlosser. Gerne würde der Familienvater irgendwann ein kleines Haus kaufen, am liebsten in Laurenburg, wo er sich mit seiner Familie unbeschreiblich wohlfühlt. „Aber mit seinem derzeitigen Status bekommt er natürlich niemals einen Kredit, trotz der festen Arbeitsstelle“, sagt Stefan Schlosser. Sein Appell ist daher an die Regierung: „Gebt den Leuten, die sich so gut integrieren wollen, die Möglichkeit, hierzubleiben.“ Die Kadats fiebern nun auf den 10. Januar hin: Dann werden sie voraussichtlich erfahren, ob sie langfristig in Deutschland bleiben können. Die Schlossers und ihre Mitarbeiter drücken der freundlichen Familie dafür ganz fest die Daumen.

Von unserer Redakteurin Dagmar Schweickert