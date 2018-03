Faul und rücksichtlos: Bergeweise Müll neben halbleeren Containern

Der Schein trügt: Die Glascontainer im Diezer Bahnhofsweg sind nicht etwa viel zu lange nicht geleert worden. Tatsächlich haben hier faule Mitbürger rücksichtlos jede Menge Abfall neben die Container geworfen. Die meisten Behälter selber sind nur etwa zur Hälfte gefüllt.

Foto: Dagmar Schweicke

Als mehrere Container in der Innenstadt wegen der Tunnelbaustelle entfernt wurden, stellte man sie im Bahnhofsweg auf. Hier war in der Vergangenheit immer sehr viel Altglas angefallen. Die Entsorgungsfirma hätte darauf mit einer wöchentlichen statt bisher zweiwöchentlichen Leerung reagieren können – oder eben mit einer erhöhten Anzahl an Containern. Da die Container aus der Innenstadt ohnehin zur Verfügung standen, verdoppelte man also die Behälter am gut frequentierten Standplatz im Bahnhofsweg.

Zum Altglas gesellte sich in dem Müllberg auch noch Plastik, Keramik, Kartonagen und Fensterglas. Foto: Dagmar Schweickert

Doch die nun verdoppelte Anzahl hilft natürlich nichts, wenn die Container nicht genutzt werden. Als Gipfel der Dreistigkeit warfen die Umweltfrevler noch unzulässigen Plastikmüll, Keramik, Fensterscheiben und Glasschüsseln zwischen die Container direkt vor dem Bauhof – alles Materialien, die hier nichts zu suchen haben und den Recyclingprozess stören.

Die meisten Container im Bahnhofsweg sind nur zur Hälfte gefüllt. Trotzdem wollten sich offensichtlich einige Bürger nicht die Arbeit machen, ihr Altglas dort ordentlich sortiert zu entsorgen.

Dem Mitarbeiter der Entsorgungsfirma Walter Schlich blieb nach der Entdeckung des Müllmeeres nichts anderes übrig, als zunächst seinen Chef zu informieren, alles zu dokumentieren und dann alleine und von Hand den gesamten Müll einzusammeln und zu sortieren.

Von unserer Redakteurin Dagmar Schweickert