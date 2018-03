Fakten verlangt: Helios will in Bad Schwalbach Klinik schließen

In einer großen Runde mit Vertretern der beiden Krankenhausbetreiber in Bad Schwalbach und in Rüdesheim am Rhein, Jochen Metzner, dem Referatsleiter für die Krankenhausversorgung im Hessischen Sozialministerium, den beiden Landtagsabgeordneten Petra Müller-Klepper (CDU) und Marius Weiß (SPD), Vertretern der betroffenen Kommunen, Bürgermeister Volker Mosler und Stadtrat Jürgen Barten, Gesundheitsdezernentin Monika Merkert und Mitarbeitern der Kreisverwaltung hat Landrat Frank Kilian die Situation an den beiden Kliniken in der Kreisstadt Bad Schwalbach und in Rüdesheim besprochen. „Nachdem die geplante Schließung des Helios-Krankenhauses in Bad Schwalbach kurz vor Weihnachten bekannt wurde, dazu unterschiedliche Aussagen in der Öffentlichkeit kursierten, habe ich gerade vom Hessischen Sozialministerium und der Helios-Krankenhausgesellschaft die Offenlegung von Zahlen und Fakten verlangt, die der Entscheidung zugrunde liegen“, so Landrat Frank Kilian.

„In dem Gespräch am heutigen Tag im Kreishaus rückte die Geschäftsleitung der Helios-Klinik keinen Zentimeter von ihrem Standpunkt ab und unterbreitete auch keinerlei Zugeständnisse mit Blick auf das Krankenhaus in Bad Schwalbach“, berichtet der Landrat. Zwar liegt der Bescheid auf Förderung durch den Krankenhausstrukturfonds des Bundesversicherungsamtes in Berlin laut der Helios-Regionalgeschäftsführerin noch nicht vor. Es habe aber Nachfragen des Bundesamtes gegeben, sodass ihr Haus davon ausgeht, dass der Antrag bearbeitet wird und eine Entscheidung „in Kürze“ zu erwarten ist. Werde der Antrag im Sinne des Betreibers entschieden, wird Helios ihre Pläne, das Krankenhaus in Bad Schwalbach zu schließen, umsetzen und mit der Umstrukturierung am Standort in eine Fachklinik für Psychosomatik in der Kreisstadt beginnen. Diese Klinik könnte aus Wiesbaden nach Bad Schwalbach verlegt werden, bestätigte auch der Vertreter des Sozialministeriums.

Landrat Kilian und Gesundheitsdezernentin Monika Merkert: „Trotz dieser Aussagen werden wir zu diesem Zeitpunkt keinesfalls den Kampf für den Erhalt des Bad Schwalbacher Krankenhauses beenden.“ Zumal für Kilian und Merkert immer noch nicht wichtige Grundaussagen ausreichend belegt und beantwortet wurden. „So ist die Definition einer bedarfsgerechten Versorgung in unserem Fall kaum nachvollziehbar“, nennt Merkert einen Themenbereich als Beispiel. Welche Zahlen und Informationen lagen der Hessen-Agentur bei ihren beiden Gutachten zur Notwendigkeit der beiden Krankenhäuser vor? „Leider mussten wir feststellen, dass ein Gutachten mit verschiedenen Szenarien uns nur unvollständig zur Verfügung gestellt wurde“, so die Dezernentin. Als Grundlagen dienten unter anderem Bevölkerungszahlen aus 2015, es fehlte eine realistische Bestandsaufnahme. Weil die Gutachten der Hessen-Agentur aus Sicht der Beteiligten aus Kreis und Stadt nicht die Realität abbilden, „wollen wir selbst Fakten erheben und korrektere Zahlen ermitteln lassen“, so Kilian und Merkert. Angestrebt wird eine noch engere Zusammenarbeit zwischen Kreis und Betreibergesellschaft. Erarbeitet werden soll – vom Kreistag beauftragt – ein Konzept „Bedarfsgerechtes Krankenhaus“, das kreisweit die Grundversorgung sicherstellen und zusammenfassen soll.