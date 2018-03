Eyran Katsenelenbogen gastiert im Einrich

Es war eine Ehre für Horst Klöppel, Stadtbürgermeister von Katzenelnbogen, einen weltberühmten Musiker wie Eyran Katsenelenbogen in der Stadthalle begrüßen zu können. Jazzpianist Eyran Katsenelenbogen hatte sich zum Konzert im Einrich bereit erklärt, um mit seinem Beitrag das Jubiläum „700 Jahre Stadtrechte“ künstlerisch zu bereichern. Mit „Back to the roots“ erinnerte Klöppel die Zuhörer daran, dass die Vorfahren von Eyran Katsenelenbogen im Einrich sesshaft waren.

Eyran Katsenelenbogen spielt auf den Bühnen in aller Welt. Jetzt bereicherte er mit dem Konzert das Jubiläum "700 Jahre Stadtrechte Katzenelnbogen". Foto: wr

Katzenelnbogen – Es war eine Ehre für Horst Klöppel, Stadtbürgermeister von Katzenelnbogen, einen weltberühmten Musiker wie Eyran Katsenelenbogen in der Stadthalle begrüßen zu können. Jazzpianist Eyran Katsenelenbogen hatte sich zum Konzert im Einrich bereit erklärt, um mit seinem Beitrag das Jubiläum „700 Jahre Stadtrechte“ künstlerisch zu bereichern. Mit „Back to the roots“ erinnerte Klöppel die Zuhörer daran, dass die Vorfahren von Eyran Katsenelenbogen im Einrich sesshaft waren.

Der Pianist aus den USA machte im September des Vorjahres nach einem Konzert auf der Burg Namedy einen Abstecher nach Katzenelnbogen – in die Stadt, die vor etwa 500 Jahren seinen Vorfahren den Familiennamen gab. Er stammt in direkter Linie von Rabbi Meir Ben Isaac ab, einem jüdischen Gelehrten, der später als Rabbi in Venedig, zuletzt in Padua lehrte und auch dort 1565 starb. Vor 32 Jahren war der inzwischen weltbekannte Pianist schon einmal im Flecken. Nun verknüpfte er sein einzigartiges Gastspiel mit dem Stadtrechtsjubiläum. „Welcome to Katzenelnbogen“, hieß ihn Klöppel willkommen und ließ seinen hochkarätigen Gast den Platz am Flügel einnehmen.

Eyran Katsenelenbogen erzählte zu Beginn den nur etwa 60 Besuchern, dass ihm nach einem Konzert in Boston eine beeindruckte Zuhörerin mitteilte: „In Deutschland ist eine ganze Stadt nach Ihnen benannt.“ Danach wurde es sehr still im Saal. Gespannt verfolgten Zuhörer das virtuose Klavierspiel, mit dem der Jazzpianist aus Boston die Besucher in seinen Bann zog.

Zu Beginn spielte er „Mack the knife“, die laszive Moritat von Mackie Messer, geschrieben von Bertolt Brecht und komponiert von Kurt Weill, in einer eigenen Jazzbearbeitung. Bei Eyran Katsenelenbogens Interpretation lag der Bekanntheitsgrad des Stückes nur kurz im Vordergrund, seine eigene musikalische Gestaltung faszinierte die Zuhörer. „Summertime“ von George Gershwin, „Caravan“ von Duke Ellington und „Armandos Rumba“ von Chick Corea waren weitere hochkarätige Klangerlebnisse. Passend zum lauen Sommerabend, überzeugte der Pianist mit einem Ohrwurm, mit dem vor 50 Jahren Dean Martin die Herzen der Frauen eroberte: „That's Amore“. Auch der Klassiker aus 1959, „Take five“ vom Dave-Brubeck-Quartett, erhielt durch die Bearbeitung von Katsenelenbogen eine eigene Bedeutung.

Tosender Beifall für den sympathischen Künstler war der Dank des Publikums. Gleich zwei Zugaben rundeten den Konzertgenuss ab. Klöppel übereichte sichtlich gerührt seinem hochkarätigen Gast als Zeichen der Dankbarkeit für das tolle Konzert das neue Buch der Katzenelnbogener Stadtgeschichte. wr