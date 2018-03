Extremer Crosslauf in Diez: Bei der Grafenchallenge geht's durchs eisige Nass [mit Bildergalerie]

Die Temperaturen steigen nicht über 5 Grad Celsius. Die Hoffnung, dass die Sonne den Nebel durchbricht, stirbt schnell. Schnee und Regen der vergangenen Wochen haben den Boden völlig durchgeweicht. Es sind perfekte Bedingungen für einen gemütlichen Samstag auf der Couch vor dem Fernseher – oder für die zweite Auflage der Diezer Grafenchallenge.

Rund 270 Teilnehmer haben sich angemeldet, um sich den Herausforderungen dieses extremen Crosslaufes zu stellen – mehr als bei der Premiere im vergangenen Jahr. Doch wer sind die Menschen, die 10 oder sogar fast 20 Kilometer (je nach Wahl der Strecke) über Stock und Stein laufen und dabei knapp 30 Hindernisse überwinden? Die mitten im Winter durch die Aar waten? Und die trotz der Strapazen fröhlich lachen?

Geschlecht und Alter sind nicht wirklich ein Kriterium: Das Feld der Athleten ist bunt gemischt. Trotzdem haben alle eines gemeinsam: Spaß. Da ist beispielsweise Ric Jost aus Rockenhausen im Donnersbergkreis. Für den 31-Jährigen, der mit einem Schottenrock an den Start geht, ist es nicht der erste Lauf dieser Art. Für die Laufgemeinschaft Einrich nimmt Manfred Nau als einer von vielen Lokalmatadoren die Strecke unter seine Sportschuhe. Laufen ist eine Leidenschaft des in Kaltenholzhausen lebenden 55-Jährigen. Doch auch wenn er bereits zahlreiche Marathons hinter sich hat, ist es der erste Extrem-Crosslauf. „Je oller, je doller“, kommentiert er, bevor die Diezer Kadettengarde mit Kanonenschüssen den Startschuss für das Spektakel gibt. „Sein Mut zum Risiko“ soll belohnt werden. Dass sich ganz viele Teilnehmer gegenseitig helfen, um die Hindernisse zu bewältigen, hebt er rund eine Stunde später im Ziel besonders hervor. Laura Weiland macht so etwas häufiger, sagt sie. Beim ersten Winter Hell“-Lauf auf dem Nürburgring vor wenigen Tagen war sie dabei – und nicht langsam. In Diez begleiten die 22-Jährige noch ein paar Freunde – und es geht vor allem um den Spaß. Da lässt die Kleidung der fröhlichen Gruppe keine andere Deutung zu: weiße Tuturöckchen und T-Shirts mit der Aufschrift: „Untrainiert und übermütig“.

Diezer Grafenchallenge 2018: Ein nass-matschiges Vergnügen 1 von 29 Die Erste von drei Läufergruppen macht sich bereit für den Start. Doch bevor es richtig losgeht, steht noch ein bisschen gemeinsames Warmmachen auf dem Programm. Foto: Markus Eschenauer 2 von 29 Wenn die Kanonenschüssen der Diezer Kadettengarde ertönen, darf losgelaufen werden. Auch Landrat Frank Puchtler ist dabei. Foto: Markus Eschenauer 3 von 29 Gleich geht's los. 4 von 29 Der Startschuss ist gefallen. Foto: Markus Eschenauer 5 von 29 Die Rugby-Spieler vom VfL Bad Ems versuchen, die Läufer aufzuhalten. Also: links antäuschen, rechts vorbeiziehen. Foto: Markus Eschenauer 6 von 29 Das Reifenhindernis kurz nach dem Start. Foto: Markus Eschenauer 7 von 29 Als die Läufer auf der Strecke sind, hat Michael Wieczorek (links) Zeit, Medienvertretern Rede und Antwort zu stehen. Der 23-jährige Diezer hat die Grafenchallenge auf die Beine gestellt. Foto: Markus Eschenauer 8 von 29 Lediglich die Teilnehmer der Knappenrunde müssen nicht durch die Aar. An einer Stelle geht's mit dem Floß ans andere Ufer. Foto: Markus Eschenauer 9 von 29 Bei den Hindernissen ist gegenseitiges Helfen unerlässlich. Foto: Markus Eschenauer 10 von 29 Wer sich dazu entschieden hatte, die Ritter- oder Grafenrunde zu laufen, musste durchs Wasser. Foto: Markus Eschenauer 11 von 29 Erst durch die Aar, dann auf der anderen Seite das Ufer hinauf. Foto: Markus Eschenauer 12 von 29 Schnee und Regen haben den Boden in den vergangenen Wochen stark aufgeweicht. Foto: Markus Eschenauer 13 von 29 Die „Stufenpyramide“ recht zu Beginn ist noch eines der einfacheren Hindernisse des Parcours. Bei so manch anderer Herausforderung müssen einige Teilnehmer hingegen passen. Foto: Markus Eschenauer 14 von 29 Die Strohpyramide. Foto: Markus Eschenauer 15 von 29 Wer die Ritter- oder Grafenrunde läuft und hier ankommt, hat sich schon einmal durchs Wasser gekämpft. Foto: Markus Eschenauer 16 von 29 In manchen Abschnitten wird die Tour zur Schlammschlacht. Foto: Markus Eschenauer 17 von 29 Bei diesen Temperaturen ist es wirklich kein Vergnügen, durch die Aar zu waten. Foto: Markus Eschenauer 18 von 29 Die Mitglieder der DLRG passen auf, dass nichts passiert. Foto: Markus Eschenauer 19 von 29 Die ziemlich hohe steile Wand macht so manchem Teilnehmer zu schaffen. Foto: Markus Eschenauer 20 von 29 Auf dem Schwebebalken gilt es, das Gleichgewicht nicht zu verlieren. Die Teilnehmer haben schon mehr als die Hälfte der Hindernisse bewältigt. Foto: Markus Eschenauer 21 von 29 Der komplette Text auf der Tafel lautet: "Grafenchallenge – Der härteste Hindernislauf in Rheinland-Pfalz". Foto: Markus Eschenauer 22 von 29 Gute Laune trotz eisigem Wasser und niedrigen Temperaturen. Foto: Markus Eschenauer 23 von 29 Gleich ist es geschafft: Die Betonröhren und -blöcke sind die letzten Hindernisse. Wer diese bewältigt, muss nur noch über die Ziellinie laufen. Foto: Markus Eschenauer 24 von 29 Durch die Aar müssen die Teilnehmer zum Ende der Grafenchallenge zwar nicht mehr, aber nass wird es trotzdem. Wer damit kein Problem hat, kann die Container leicht bewältigen. Danach ist es auch nicht mehr weit bis ins Ziel. Foto: Markus Eschenauer 25 von 29 Diese beiden Teilnehmer fliegen im Doppelpack über die Ziellinie. Foto: Markus Eschenauer 26 von 29 Melvin Busch nimmt die letzten Hindernisse. Der Siegener schafft die große 18-Kilometer-Runde in rund eineinhalb Stunden und ist damit der neue "Graf". Foto: Markus Eschenauer 27 von 29 Gerhard Schröder, Kommandant der Diezer Kadettengarde, gratuliert Landrat Frank Puchtler, der die Tour ebenfalls erfolgreich beendet. Foto: Markus Eschenauer 28 von 29 Nach dem Lauf können sich die Teilnehmer mit einer heißen Suppe aufwärmen. Foto: Markus Eschenauer » alle Fotos der Fotostrecke ansehen

Hauke Rasmus hat schon etliche solcher Herausforderungen bewältigt. Vor rund fünf Jahren nahm der 48-Jährige erstmals an einem extremen Crosslauf teil. Daraus entwickelte sich eine Leidenschaft. Für die Grafenchallenge reiste er eigens aus Essen an. Gelohnt hat es sich auch für ihn. Man merke der Strecke und den Hindernissen an, dass die Organisatoren selbst schon oft bei Läufen dieser Art mitgemacht haben.

Dieses Lob geht an die Adresse von Michael Wieczorek und Matthias Kreuz, die das große Spektakel in Diez nun schon zum zweiten Mal auf die Beine stellen. Eine enorme Leistung, die der Verein Grafenchallenge an den Tag legt. Die Vorbereitung allein nehme Monate in Anspruch, erklärt Wieczorek. Doch der Aufwand hat sich gelohnt. Der 23-jährige Diezer ist sichtlich erleichtert, dass alles gut geklappt hat und die Teilnehmer wieder zurück im Ziel sind. Bei Melvin Busch, dem neuen „Grafen“, also dem Schnellsten auf der großen 18-Kilometer-Runde, hat das Ganze übrigens lediglich eineinhalb Stunden gedauert. Der Siegener macht, wie er erklärt, fast jedes Wochenende an solchen Läufen mit und hat somit schon einige Strecken kennengelernt. An der Grafenchallenge gefallen ihm die vielen Steigungen und das viele Wasser, die Diez zu einem „anspruchsvollen Naturlauf" machen.

Wer sich dazu entschieden hatte, die Ritter- oder Grafenrunde zu laufen, musste durchs Wasser. Bei dem hohen Wasserstand tat man gut daran, sich gegenseitig bei der Überquerung des Flusses zu helfen.

Foto: Markus Eschenauer

Ob es eine dritte Auflage der Grafenchallenge gibt, beantwortet Wieczorek an diesem Wintersamstag auf dem Diezer Wirt nicht. Man müsse auf jeden Fall die Organisation anders aufstellen, erklärt er. „Für zweieinhalb Leute ist das einfach zu groß.“ Aber jetzt wird erst einmal aufgeräumt. Denn das dauert noch mal zwei bis drei Wochen.