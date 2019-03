Beim Förderverein Heimatmuseum Esterau ging eine Ära zu Ende: In der gut besuchten Jahreshauptversammlung im Sitzungssaal des Holzappeler Rathauses wurde die Mitgründerin und engagierte Erste stellvertretende Vereinsvorsitzende Annakathrin Wild nach rund 33 Jahren in den verdienten Ruhestand verabschiedet. Die 93-jährige Ehrenbürgerin von Holzappel sah sich wegen ihres hohen Alters und ihrer angeschlagenen Gesundheit zuletzt nicht mehr in der Lage, ihren selbst gewählten Aufgaben als jederzeit zuverlässige und kompetente Museumsführerin gerecht zu werden. Der Vorsitzende, Willi Schmiedel, würdigte den außergewöhnlichen persönlichen Einsatz seiner Mitarbeiterin bei der Einrichtung und der ehrenamtlichen Betreuung der Museumsräume mit einer Dankurkunde und einem Vereinspräsent.

Zusammen mit dem inzwischen verstorbenen Rudolf Scheid und Willi Schmiedel gehört Annakathrin Wild zu den Ideengebern und Wegbereitern des 1986 gegründeten Fördervereins Heimatmuseum Esterau. Die in der Region geschätzte Mundartdichterin ...

Lesezeit für diesen Artikel (275 Wörter): 1 Minute, 11 Sekunden

