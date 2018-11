Während er seiner Familie und Freunden vorgaukelte, er arbeite für einen großen Autobauer, so verdiente er sein Geld in Wahrheit als Bankräuber. Er überfiel von Oktober 2002 bis Januar 2018 insgesamt 20 Geschäfte, Sparkassen-, und Bankfilialen in Hessen, Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen und erbeutete dabei mehr als 402.000 Euro. Nun wurde der Mann verurteilt.

Wegen einer Serie von Banküberfällen ist der gescheiterte Jura-Student am Freitag vom Landgericht Limburg zu einer Gefängnisstrafe von 13 Jahren verurteilt worden. Der 45-Jährige sei für mindestens 20 Überfälle auf ...

