Ansporn und Rückschlag zugleich: Die Nachricht vom Aus der Sachsenhäuser Kirmes, sie hat im Vorstand des Vereins Freiendiezer zwiespältige Gefühle ausgelöst. Einerseits sehen sich die Mitglieder um den Vorsitzenden Michael Brötz in der Pflicht, einen Teil des eingetretenen Verlustes aufzufangen. Andererseits führt die Entwicklung dem Führungsteam vor Augen, dass auch die Kirmes in Freiendiez auf gar nicht so festem Fundament steht, und selbst „eine traditionsreiche Veranstaltung kein Selbstläufer“ ist.

Nur mit großer Anstrengung sei die Veranstaltung am Leben zu erhalten, mochte sich Brötz den Seitenhieb nicht verkneifen, die Vereinsarbeit sehr bald auf mehrere Schultern verteilen zu müssen. Lasse die ...

Lesezeit für diesen Artikel (278 Wörter): 1 Minute, 12 Sekunden

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.