Diezer Linien: Martin Becker bleibt für weitere zehn Jahre Busbetreiber

Im Rahmen der in Zusammenarbeit von Rhein-Lahn-Kreis und Verkehrsverbund Rhein-Mosel (VRM) durchgeführten europa-weiten Ausschreibung für das Linienbündel Diez hat die Martin Becker GmbH & Co. KG aus Altenkirchen das attraktivste Angebot eingereicht und den Zuschlag erhalten. Sie bleibt damit ab dem Fahrplanwechsel am 11. Dezember für weitere zehn Jahre Betreiber des dortigen Bus-Angebots.