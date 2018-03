Diezer Kletterwald: Investor vor dem Absprung?

Mit dem Diezer Kletterwald wird es in diesem Jahr wohl nichts mehr werden. Wie die RLZ auf Nachfrage bei der Kreisverwaltung erfuhr, steht der Widerspruch gegen die von der Verbandsgemeinde Diez erteilte Genehmigung des Kletterparks im Diezer Hain nicht auf der Tagesordnung der nächsten Kreisrechtsausschusssitzung am Donnerstag, 14. Juni.

Diez – Mit dem Diezer Kletterwald wird es in diesem Jahr wohl nichts mehr werden. Wie die RLZ auf Nachfrage bei der Kreisverwaltung erfuhr, steht der Widerspruch gegen die von der Verbandsgemeinde Diez erteilte Genehmigung des Kletterparks im Diezer Hain nicht auf der Tagesordnung der nächsten Kreisrechtsausschusssitzung am Donnerstag, 14. Juni.

Barbara Roth, der Vorsitzenden des Ausschusses, war der Vorgang bis Freitag nicht einmal bekannt. Da der Ausschuss erst wider nach den Sommerferien im August oder September tagt, wird über den Widerspruch erst dann entschieden werden können. Vor dem Hintergrund, dass die Kritiker an dem Projekt weitere juristische Schritte angekündigt haben und die Kernzeit für den Betrieb des Kletterparks zwischen April und Oktober liegt, dürfte sich das Vorhaben für 2012 wohl erledigt haben.

Einen Eindruck davon, wie der Kletterpark im Diezer Hain einmal aussehen wird, können sich Spaziergänger und Jogger zurzeit schon machen. Der erste Parcours ist nämlich schon angelegt worden, was angesichts des laufenden Widerspruchsverfahrens in Diez für Irritationen gesorgt hat. Kletterelemente wie Plattformen, Seile, Hängebrücken, und Balancebalken sind bereits installiert worden. Zwischenzeitlich aber hat der Investor die Arbeiten eingestellt. „Das finanzielle Risiko ist uns zu groß“, sagt Mario Marzi auf Anfrage unserer Zeitung. Er will nun möglichst rasch Rechtssicherheit bekommen. Wenn das zu lange dauert, so Marzi, trete „Plan B oder C in Kraft – notfalls müssen wir den Standort wechseln und bauen in einer anderer Stadt“.

Zielgruppen des Kletterwalds sollen wie berichtet neben Einzelbesuchern Familien, Schulen und Vereine sein. Sechs oder sieben unterschiedliche Höhenwege waren angedacht. Die Eintrittspreise sollen zwischen 12 und 19 Euro liegen. Die Investoren erwarten ein Besucherpotenzial zwischen 15 000 und 20 000 Gästen; aus touristischer Sicht wäre das für Diez ein echter Meilenstein. Die Gegner des Projekts, an ihrer Spitze Dennis Färber und Karl-Heinz Schwarz, die zwischenzeitlich ein Gespräch mit dem Beigeordneten der Verbandsgemeinde Diez, Michael Schnatz, geführt haben, sehen Naturschutzbelange tangiert, fürchten als Anlieger aber auch mehr Lärm und eine Zunahme des Straßenverkehrs. Sie fordern unter anderem ein Schallschutzgutachten. jgm