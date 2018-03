Diezer Doppelmord: Urteil ist rechtskräftig

Der eiskalte Doppelmörder, der vor anderthalb Jahren ein Ehepaar in Diez getötet hat, muss eine lebenslange Haftstrafe verbüßen und wird auch nach Ablauf der 15 Jahre nicht auf freien Fuß kommen. Der Bundesgerichtshof (BGH) in Karlsruhe hat die Revision gegen das Urteil des Landgerichts Koblenz verworfen. Das Urteil ist damit rechtskräftig.

Der Ort eines unvorstellbaren Verbrechens: In ihrem Haus in Diez wurden zwei Kinder und ihre Eltern über Tage festgehalten. Vater und Mutter kamen um, die beiden Söhne wurden in letzter Minute gerettet.

Foto: Archiv

Das Landgericht hatte in seiner Entscheidung vom August 2011 die besondere Schwere der Schuld festgestellt. Dies bedeutet, dass der 42-jährige Berliner nicht wie andere Mörder nach 15 Jahren beantragen kann, auf Bewährung entlassen zu werden. Für die Angehörigen der zur Tatzeit 41 und 58 Jahre alten Mordopfer ist damit endlich ein Schlussstrich unter das Verfahren gezogen worden, zeigte sich deren Anwalt Hans-Jörg Metz (Diez) erleichtert über die Entscheidung des Bundesgerichtshofs. Das Verbrechen erschütterte Ende 2010 die Menschen in der Region: Der Berliner hatte ein Verhältnis mit der Frau gehabt. Sie trennte sich von ihm, er wollte das nicht akzeptieren und fasste den Entschluss, den Ehemann der 41-Jährigen zu töten. Er überfiel die in der Diezer Au lebende Familie am Morgen des 16. Dezembers 2010 mit einer Schrotflinte, fesselte den Mann und verabreichte ihm aus einer Bierflasche eine tödliche Dosis K.-o.-Tropfen. Drei Tage lang hielt er die Frau und ihre beiden damals 14 und 13 Jahre alten Söhne fest. Der Berliner wollte seine Ex-Geliebte, die er zur Witwe gemacht hatte, heiraten. Weil sie darauf nicht einging, tötete er auch sie. Er gab ihr ebenfalls K.-o.-Tropfen und erstickte sie mit einem Kissen, so das Urteil des Landgerichts. Die Söhne des ermordeten Ehepaars kamen nur mit viel Glück mit dem Leben davon. Ihnen hatte der Mann Schlaftabletten gegeben und dann Feuer im Haus gelegt. Ein Rauchmelder weckte die Kinder, sie konnten sich in Sicherheit bringen. Die Polizei nahm den Berliner noch am Tatort fest.

Vor Gericht bestritt der Angeklagte die Morde und behauptete, die Frau sei die Täterin. Sie habe erst ihren Mann getötet, dann auch sich selbst. Doch dies war offensichtlich gelogen. Der Mann verhedderte sich in Widersprüche. Bei der Polizei hatte er ausgesagt, der Ehemann sei bereits tot gewesen, als er nach Diez kam. Aber im Prozess erklärte er, er habe noch gelebt. Als Beweismittel hatten die Ermittler zudem im Haus eine Bierflasche gefunden. Innen befand sich ein Rest K.-o.-Tropfen, außen Blut des Ehemannes, und es waren Fingerabdrücke des Berliners darauf.

Der Bundesgerichtshof in Karlsruhe hat mit seinem Beschluss in dem Urteil im Prinzip nur eine redaktionelle Veränderung vorgenommen und aus dem Vorwurf einer „Brandstiftung mit Todesfolge“ eine „versuchte Brandstiftung mit Todesfolge in besonders schwerem Fall“ gemacht. Dies hat jedoch keinerlei Auswirkungen auf das Strafmaß. Die Bundesrichter waren der Auffassung, dass sich im Verfahren und im Urteil des Landgerichts Koblenz keine Rechtsfehler zum Nachteil des Angeklagten ergeben haben, so heißt es in einer halbseitigen Begründung des BGH.

Der schrecklichen Tat folgte in Diez und der Umgebung eine Welle des Mitgefühls und der Hilfsbereitschaft. Bei zahlreichen Spendenaktionen wurde Geld für die Waisenkinder gesammelt. Die Kinder leben bei der Mutter und dem Stiefvater der Getöteten.

Hans Georg Egenolf