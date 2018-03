Diez präsentiert Karl Baumanns Blumenwelten

Die Ausstellungseröffnung „Florilegium“ fand in Anlehnung an die Buga in Koblenz im wunderschönen Garten des Hauses Eberhard in Diez statt. Ausschmückend dazu wurden Kräuterecken, Bücher über Pflanzen und Blumen, Naturkosmetik und eine Wanderausstellung über schöne Gärten in Rheinland-Pfalz im gesamten Bereich des Hauses Eberhard gezeigt. Laudator Pfarrer Stefan Fischbach führte in die Blütenwelt des Diezer Malers Karl Baumann ein.

Diez – Die Ausstellungseröffnung „Florilegium“ fand in Anlehnung an die Buga in Koblenz im wunderschönen Garten des Hauses Eberhard in Diez statt. Ausschmückend dazu wurden Kräuterecken, Bücher über Pflanzen und Blumen, Naturkosmetik und eine Wanderausstellung über schöne Gärten in Rheinland-Pfalz im gesamten Bereich des Hauses Eberhard gezeigt. Laudator Pfarrer Stefan Fischbach führte in die Blütenwelt des Diezer Malers Karl Baumann ein.



„Der Künstler, der Maler lebt vom Herzen über die Augen zum Verstand. Sehen sie sich daher die Ausstellung aus dem Blickwinkel des künstlerischen Selbstverständnisses Karl Baumanns an. Es sind Zeugnisse dessen, was der Künstler zuerst mit dem Herzen wahrnimmt“, sagte Fischbach. Der Pfarrer, selbst der bildenden Kunst zugetan, berichtete von seinem ersten Besuch in einer Ausstellung der Stadt Diez mit Bildern von Baumann. Seitdem hat ihn die Kunst des Malers und Diplom-Gartenbaumeisters nicht mehr losgelassen. Hierzu eine Laudatio zu sprechen, freute den Theologen aus Oberneisen ganz besonders.

Auch Bürgermeister Gerhard Maxeiner erwähnte in seinen Grußworten, dass die Stadt besonders stolz ist auf den künstlerischen Nachlass von Baumann, der hier geboren und aufgewachsen ist und seinen letzten Lebensabschnitt in der Grafenstadt verbracht hat. Zu der Ausstellung konnte er Klaus Baumann, den Sohn des Künstlers aus Braunfels, begrüßen. Dieser war mit seiner Familie gekommen. Familie Baumann begrüßte, dass die Werke ihres Vaters in Diez so gewürdigt werden. Das Ausstellungsteam um Bürgermeister Maxeiner, allen voran Ute Fiedler, hatte sich wieder alle Mühe gegeben, um die Kunstpräsentation mit in das vielseitig gestaltete Gartenambiente des Diezer Kulturhauses einzubinden. Eva Reck von der Tourist-Info und Monika Scharf von der Stadtbibliothek baten die Besucher, in Verbindung mit einigen Diezer Künstlern ein gemeinsames Blumengemälde zu gestalten. Eine tolle Idee, die für großen Spaß und spät entdeckte Kreativität unter den Anwesenden sorgte.

Den musikalischen Part der Ausstellungseröffnung übernahmen die zehn Sänger des Männergesangvereins Flacht mit ihrem Vorsitzenden Günter Kaulfuß und Chorleiter Stefan Habermehl mit ihrer dem floralen Thema angepassten Chorliteratur: „Der Lindenbaum“, „O du schöner Rosengarten“ und „Die Rose“.

Zur Ausstellung konnte Bürgermeister Maxeiner neben dem Landtagsabgeordneten Matthias Lammert zahlreiche Ratsmitglieder, viele Kunstfreunde aus der Region und Astrid Münster, die Bürgermeisterin der Partnerstadt Bad Düben, begrüßen. Münster war mit einer Delegation angereist. Den Abschluss der schönen sommerlichen Kulturveranstaltung bot ein kleines Büffet mit kulinarischen Köstlichkeiten aus der Gartenküche.