„Die Farm 269 e. V.“: Verein für Tierschutz klärt auf

Tierschützer haben sich in Hünfelden zu einem Verein zusammengeschlossen. Sie wollen Tieren – auch Nutztieren – ein würdevolles Leben ermöglichen, Tierbesitzer bei Problemen unterstützen und Aufklärungsarbeit rund um die Tierhaltung leisten.

Der in Hünfelden gegründete Tierschutzverein Die Farm 269 kümmert sich um die Belange von Nutz- und Haustieren.

Foto: Wolfgang Köbke

Nach den Worten des Vorsitzenden und Fotografen Wolfgang Köbke (Hünfelden) ist der Verein europaweit vernetzt. Köbke versichert: „Wir können in vielen Dingen des Tierschutzes schnell und unbürokratisch helfen.“ Der Verein nennt sich „Die Farm 269 e. V.“. Neben Köbke gehören Ilona Rosenthal (zweite Vorsitzende), Helga Schlosser (Kassenwartin) und Susanne Köbke (Schriftführerin) zum Vorstand.

Die Zahl 269 ist in der Tierschutzbewegung und unter Veganern weit verbreitet. Ein Kalb, das 2012 in Israel vor dem Schlachter gerettet wurde, trug die Nummer 269. Seitdem tragen immer mehr Tierschützer und Veganer diese Nummer als Brandmal oder Tätowierung an ihrem Körper. Sie wollen darauf hinweisen, dass unzählige Tiere lebensunwürdig gehalten werden, um zu Fleisch verarbeitet zu werden. Doch ein zu großer Fleischkonsum sei für die Erde und ihre Bewohner nicht gut. Der neue Verein ist als gemeinnützig anerkannt.

Jede Spende kommt direkt den Tieren oder einer ausgewählten Organisation zugute. „Wir freuen uns über Interessenten und neue Mitglieder, die tatkräftig mit anpacken oder die uns finanziell unterstützen wollen“, so Köbke. Auch Tierpatenschaften werden vermittelt. Adresse und Kontakt: DieFarm269, Schulstraße 4, in 65597 Hünfelden, Telefon 0170/382 41 00, E-Mail office@diefarm269.org