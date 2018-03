Der Markt im Einrich kann beginnen

In Katzenelnbogen ist es endlich wieder soweit: Am Samstag beginnt der Bartholomäusmarkt. Vier Tage lang feiert die Stadt – und in diesem Jahr steht natürlich das Jubiläum im Mittelpunkt, das seit Januar begangen wird: Vor 700 Jahren wurden die Stadt- und Marktrechte verliehen – daran erinnert auch der prächtige Festzug, der sich am Sonntag ab 14 Uhr durch die Innenstadt bewegt. „700 Jahre Stadtrechte – der Einrich im Wandel der Zeit“ ist das Motto des Zuges, an dem sich 29 Gruppen mit Wagen, Fußtruppen und vielen einfallsreichen Kostümen beteiligen.

Der Wagen des Stadtparlaments nimmt Kontur an Foto: das

Während sich manche Gruppen seit Monaten regelmäßig treffen, um Stück für Stück ihren Wagen zu bestücken und viele Kinder in ihren Ferienfreizeiten mit Feuereifer ihre Wagen gebaut haben, hat sich der Stadtrat dazu entschieden seinen Wagen erst kurz vor dem Markt fein herauszuputzen Am Donnerstag holten sie ihr Gefährt aus der Heimathalle, montierten vorgefertigte Schilder und dekorierten den Wagen zu einer prächtigen Kulisse für eine historische Ratssitzung. „Die Ratsmitglieder und viele ihrer Familienangehörige opfern dafür ihren Feierabend. Wenn sie Zeit haben, sind sie da, darauf kann man sich verlassen“, freute sich Horst Klöppel, der gleich nach der Bürgermeisterdienstversammlung zur Heimathalle kam, um kräftig mit anzupacken. Dort wurde bereits eifrig geschraubt, gehämmert und dekoriert. Nach vielen Stunden erst war der repräsentative Jubiläumswagen für den großen Auftritt am Sonntag fertig und sah so aus, wie es sich der Stadtrat vorgestellt hatte.

Heute beginnt der Markt um 18 Uhr mit dem Böllerschießen auf dem Festplatz, bevor um 21 Uhr ein Tanzabend im Festzelt mit „Take Two & Anja“ startet. Am Sonntag gibt es um 10 Uhr einen ökumenischen Gottesdienst im Festzelt. Um 14 Uhr setzt sich der Festzug durch die Stadt in Bewegung. Anschließend geben die Festzugkapellen im Zelt ein Konzert und ab 19 Uhr sorgt „Rainbow“ für Stimmung.

Am Montag stehen ab 14 Uhr die Kinder im Mittelpunkt, wenn Clown Peppino sie mit seinem Programm verzaubert. Um 18.15 Uhr wird die Kirmes am Einrichmuseum ausgegraben, um 20 Uhr beginnt der Heimatabend mit Auftritten von lokalen Tanzgruppen und Stargast Antonia aus Tirol.

Der Bartholomäusmarkt endet am Dienstag mit einem großen Krammarkt, einem Frühschoppenkonzert mit den „Wolpertinger Buam“ von 10.30 bis 18 Uhr, dem Tanzabend am 19.30 Uhr mit „Discover“ und einem großen Höhenfeuerwerk ab 22 Uhr. das