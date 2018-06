Mit deutlichen Vorwürfen musste sich der Förderverein des Birlenbacher Freibads beschäftigen, denn ein Leserbriefschreiber hatte den Verein als schädlich für die Freizeiteinrichtung bezeichnet. „Das war falsch und hat dem Freibad geschadet“, erklärte dazu Dieter Hörle, Ortsbürgermeister von Birlenbach-Fachingen und Vorsitzender des Fördervereins. In einer Demokratie sind freie Meinungsäußerungen selbstverständlich erlaubt, so Hörle. „Ich möchte die Bürger ganz sachlich über Dinge informieren“, betonte Dieter Hörle. Der Leserbrief habe aber etliche Vereinsmitglieder geärgert, fügte er an.

Zu der geplanten Schweinemastanlage, zu der der Leserbriefschreiber Bezug nahm, stellt Hörle fest, dass die Anlage nicht auf Birlenbacher, sondern auf Diezer Gemarkung vorgesehen ist. „Ich ergreife hier nicht Partei ...

