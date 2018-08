Er ist schwer krank, leidet unter einem seltenen Gendefekt, hat eine besondere Form des Kleinwuchses. Tagtäglich ist er auf Medikamente und Salben angewiesen. Erst kürzlich musste er erneut ins Krankenhaus. Verdacht auf Schlaganfall. Praktisch seit seiner Geburt kämpft der kleine Gerrit um sein Leben. Mal ist es eine Grippeinfektion, die er nur knapp überlebt, mal seine verklebte Lunge, durch die er um Leben und Tod ringt. Und trotzdem ist der Vierjährige ein fröhlicher Junge, sitzt manchmal einfach nur da, strahlt und klatscht in die Hände. Da er nicht allein stehen und laufen kann, ist er auf einen Rollstuhl angewiesen. Der Rolli des Vierjährigen steht in seinem Kindergarten in Altendiez. Für zu Hause allerdings hat er keinen. Dafür fehlt der Familie aus Diez das nötige Geld.

Damit er aber auch zu Hause mobiler und selbstständiger sein kann, möchten Mama Silke und Stiefpapa Steven Richter ihm den Traum von einem zweiten Rollstuhl verwirklichen. Dazu organisieren sie einen ...

Lesezeit für diesen Artikel (535 Wörter): 2 Minuten, 19 Sekunden

