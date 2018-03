Chor verwöhnt seine Gäste mit Kartoffelgerichten

Sie können nicht nur singen, sie können auch Kartoffelgerichte zubereiten: die stets agilen Sängerinnen des Burgschwalbacher Frauenchors. Kartoffeln stehen auch in diesem Jahr wieder ganz oben auf der ländlich geprägten „Gourmetkarte“ im Palmbachtal.

Burgschwalbach – Sie können nicht nur singen, sie können auch Kartoffelgerichte zubereiten: die stets agilen Sängerinnen des Burgschwalbacher Frauenchors. Kartoffeln stehen auch in diesem Jahr wieder ganz oben auf der ländlich geprägten „Gourmetkarte“ im Palmbachtal.



Kartoffelsuppe und -salat mit Würstchen oder Reibekuchen mit Apfelkompott – frischer kann ein Mahl in Kartoffelform nicht angeboten werden. Der Frauenchor ließ es hinter der Theke dampfen, köcheln und duften, und die Hungrigen kamen in hellen Scharen. Wie Margret Gethmann, die Vorsitzende des Frauenchors mitteilte, wurden mehr als 70 Kilogramm, etwa eineinhalb Zentner frischer Erdäpfel der bewährten Sorte Granola benötigt, um fast 200 Gäste mit althergebrachter ländlicher Kost wieder einmal zu verwöhnen und auf gesunde Art zu sättigen. Vor dem kulinarischen Genuss trafen sich alle Burgschwalbacher Bürger zu einem Dankgottesdienst im Zelt. Hier wirkte neben Pfarrerin Melanie Schneider der Frauenchor mit. Auch die Palmbachtaler unter der Leitung von Eberhard Pallasch sowie der MGV Kettenbach huldigten dem schönen Tag mit angepasster Chorliteratur. Anschließend widmete sich die Pfarrerin den Jüngsten der Gemeinde im Kindergottesdienst und erprobte den Kartoffeldruck – passend zum Kartoffelfest. Viele zufriedene Besucher freuten sich über die gute Stimmung in den beiden Zelten, die doch die ungewöhnlich große Hitze und Schwüle etwas minderten. Kühle Getränke und später viele leckere Torten und Kuchen rundeten das Fest ab. Es war ein rundum gelungener Sonntag dank der vielseitigen Frucht, die Friedrich der Große unter der Prämisse „Kartoffeln statt Trüffel“ in dem Circular-Ordre vom 24. März 1756 zwang anzubauen. (wr)