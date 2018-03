Bus rutscht weg: Einige Schüler machen sich "vom Acker"

Glimpflich ist der „Ausrutscher“ eines Linienbusses in Herold am Montagmorgen ausgegangen. Der Fahrer war mit rund 30 Schülern von Obernhof aus bis nach Herold gekommen. „Bis zum Ortseingang war gestreut, im Ort gar nicht“, berichtet Achim Scherer.

Beim Ausrutscher dieses Busses in Herold wurde niemand verletzt. Trotzdem musste der Fahrer die Fahrt unterbrechen, um den Schaden zu melden. Einigen Kindern dauerte das offensichtlich zu lang – sie machten sich "vom Acker". Foto: privat

Er ist Geschäftsführer des Busunternehmens und war für eine Mitarbeiterin eingesprungen. Die Streupflicht habe man in Herold klar verletzt. In einer Ortsstraße, die er wegen der aktuellen Umleitung fahren muss, kam er leicht ins Rutschen und brachte den Bus erst zum Stehen, als er bereits eine Hecke touchiert hatte. „Niemandem ist etwas passiert, das war nicht einmal ein Unfall, nur eine Gefahrenstelle, aber ich musste natürlich der Anwohnerin mitteilen, dass ich ihre Hecke beschädigt habe.“

Der gerade erst frisch lackierte Bus hatte außerdem einige Kratzer abbekommen. Die Anwohnerin habe sehr freundlich reagiert – trotzdem entwickelte sich der Vorfall zu einem Aufreger: Scherer hatte sofort die Realschule informiert, dass er die Fahrt abbrechen musste. Die klare Anweisung der Schulleitung lautete: „Die Kinder warten im Bus, keiner läuft weg, wer will, kann sich von den Eltern abholen lassen.“ Achim Scherer gab die Anweisung weiter, aber: „Die Kinder haben keine Disziplin und halten sich nicht an meine Anweisungen, die ich fünf Minuten vorher mit der Schulleitung getroffen habe“, berichtete er unserer Zeitung noch vom Bus aus.

Obwohl dort geheizt war und die Kinder in Sicherheit waren, während auf der glatten Fahrbahn einige Pkw-Fahrer ebenfalls ins Schliddern kamen, wollten viele Kinder draußen telefonieren, weil es ihnen im Bus zu laut war. Das ließ Scherer zu – letztlich dürfte er die Kinder ohnehin nicht gegen ihren Willen im Bus festhalten.

Als dann ein Ersatzbus am anderen Ende des Ortes bereitstand, zu dem Scherer die Schüler begleiten wollte, damit der Ersatzbus sie zu den Schulen fährt, „waren plötzlich alle aus dem Bus raus und weg, ich stand da plötzlich mit nur noch vier Kindern.“ Viele seien in Autos von Eltern gestiegen, die mittlerweile eingetroffen waren „jedoch ohne Rücksprache zu halten“, andere seien unerlaubterweise doch zu Fuß nach Kördorf gelaufen. Für Scherer war es unmöglich, den Überblick zu behalten. „Die sind teilweise quer über den Acker stiften gegangen.“

Oft kritisiere man Busfahrer, die Kinder angeblich irgendwo „aussetzen“, aber „ich bemängele in diesem Fall ganz klar, dass die Kinder nicht zugehört haben. Ich glaube, die wollten einfach heim und nicht in die Schule – und die Eltern haben das offenbar toleriert.“ Dabei hätte der Ersatzbus sie direkt oder er selber nach Abwicklung der Formalitäten etwas später noch zur Schule gefahren. Ein „dickes Lob“ hat der Unternehmer für die Schule parat: „Die Kommunikation lief wirklich gut.“ Dort war man über das Verhalten einiger Schüler sehr erbost: „Hier wurden klare Anweisungen nicht befolgt. Das gibt mindestens einen Eintrag ins Klassenbuch“, so Schulleiter Rüdiger Klotz. Dagmar Schweickert