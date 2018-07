Gleich 40 Architekten aus dem gesamten Bundesgebiet bekundeten jetzt ihr Interesse an der Entwicklung der Burg Schwalbach. Denn der Landesbetrieb Liegenschafts- und Baubetreuung hat einen Wettbewerb ausgelobt. Mit Sachverständigen und Preisrichtern fanden in der Burgblickhalle eine Vorbesprechung und anschließend eine Begehung des Geländes statt, bei der sich die Architekten ein Bild von der Burg machen konnten. Der Zweck des Ganzen: Künftig soll in der Burganlage wieder eine Gastronomie betrieben werden. Mit Beginn der umfangreichen Bauarbeiten im Jahr 2011 wurde diese bekanntlich geschlossen.

Teil der Konzeptentwicklung sollen auch flexibel nutzbare Veranstaltungsräume sein, die die Tages- und Ausflugsgastronomie ergänzen. Auch Bereiche der Außenanlage sollen für eine gastronomische Bewirtschaftung hergerichtet werden. Zudem soll der Freiraum ...

Lesezeit für diesen Artikel (432 Wörter): 1 Minute, 52 Sekunden

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.