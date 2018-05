Noch herrscht frühsommerliche Ruhe auf der Baustelle des Botanischen Gartens in Hahnstätten. Nachdem Initiator Christian Droop die ursprünglich geplante „kleine“ Eröffnung an diesem Wochenende abgesagt hat, weil das Torgebäude noch nicht fertiggestellt ist, schießen Gerüchte ins Kraut, ob und wie es mit dem Großprojekt überhaupt weitergeht. „Wir haben eine Deadline, und die werden wir auch halten“, sagt Projektleiter Droop: „Im städtebaulichen Vertrag mit der Gemeinde ist eine Fertigstellung bis 2020 festgeschrieben.“ Er strebt eine Eröffnung im kommenden Jahr an.

Anfang übernächster Woche soll das Gerüst gestellt werden, damit dann die Betondecke auf das erste Eingangsgebäude gebracht werden kann, erklärt Droop. Nachdem er im Winter beruflich stark eingespannt war, freut ...

Lesezeit für diesen Artikel (326 Wörter): 1 Minute, 25 Sekunden

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.