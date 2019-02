Die L 323 ist momentan zwischen der Rupbachtalstraße, der L 322, und Bremberg gesperrt. Der Grund für die Sperrung ist ein Böschungsrutsch. Eine örtliche Umleitung über Kördorf ist ausgeschildert.

Der Landesbetrieb Mobilität in Diez teilte auf Anfrage unserer Zeitung am Montag Mittag mit, dass die L 323 bei Bremberg bereits am Freitag wegen eines Böschungsrutsches aus Verkehrssicherheitsgründen voll gesperrt ...