Birgit Rösner-Hannappel: Ihr Einsatz galt Alten, Pflegenden und der Stadt

Sie war eine Frau, die gerne für Menschen da war – wann immer sie gebraucht wurde. Entsprechend lang ist die Liste ihrer ehrenamtlichen Tätigkeiten in Limburg und darüber hinaus. Am 29. Dezember ist Birgit Rösner-Hannappel im Alter von 77 Jahren einer schweren Krankheit erlegen. Am Montag, 15. Januar, findet sie nach einer Trauerfeier (14.30 Uhr) auf dem Limburger Hauptfriedhof ihre letzte Ruhe.

Bevor Birgit Rösner-Hannappel 1993 mit den erstmals kandidierenden Freien Wählern in die Limburger Stadtverordnetenversammlung einzog, hatte sie sich bereits in der Selbsthilfegruppe für pflegende Angehörige einen Namen gemacht. Die in der Kranken- und Altenpflege versierte Bürgerin wurde häufig mit der schwierigen Konstellation konfrontiert, wenn die Tochter einen Elternteil pflegt und diese Aufgabe für alle Seiten besonders belastend ist. Aus dieser Erfahrung heraus gründete sie 1987 die Selbsthilfegruppe, die sie viele Jahre führte und für zahlreiche Betroffene zur unverzichtbaren Ansprechpartnerin wurde. Sie war die Kontaktstelle im Verein „Pflegende Angehörige – Leben mit älteren Menschen, Limburg-Diez“ und kümmerte sich auch um Demenzkranke.

Das Wohl der Senioren in der Kreisstadt lag Birgit Rösner-Hannappel besonders am Herzen. Ab 1997 führte sie lange Zeit den Arbeitskreis für ältere Mitbürger. Gemeinsam mit ihrem Vorstand organisierte sie Seniorennachmittage, Fahrten, gratulierte Jubilaren und besuchte Senioreneinrichtungen. Im lokalen Bündnis für Familie setzte sie sich für die Bildung einer Arbeitsgruppe zur altersübergreifenden Zusammenarbeit ein. Birgit Rösner-Hannappel führte jahrelang den Vorsitz im Frauenbeirat der Stadt Limburg, gehörte dem Beirat der Zentrale für ambulante Pflegedienste an, erhob ihre Stimme im Vorstand der Anna-Ohl-Stiftung sowie im Verwaltungsrat des Heppelstifts.

Im Seniorenbeirat des Kreises Limburg-Weilburg, einem wichtigen Bindeglied zwischen Kommunen und Kreis, hatte die aktive Streiterin für die Interessen älterer Menschen wesentlichen Anteil an den Erfolgen in der nun über 20-jährigen Beiratsgeschichte. Unter Mitwirkung von Birgit Rösner-Hannappel wurden Fortschritte unter anderem in der Kurzzeitpflege, beim Wohnen im Alter, im Betreuten Wohnen und beim ÖPNV erzielt. Damit nicht genug. In der Kommunalpolitik färbte offenbar die Tätigkeit ihres Vaters als Stadtverordneter in der Ära von Bürgermeister Josef Kohlmaier ab. 13 Jahre lang brachte Tochter Birgit ihren Sachverstand in die FWG-Fraktion und das Stadtparlament ein, wirkte in Ausschüssen, Kommissionen und Beiräten, engagierte sich zusätzlich fünf Jahre im Ortsbeirat der Innenstadt und kümmerte sich seit Mai 2006 als ehrenamtliche Stadträtin fünf Jahre im Limburger Magistrat um das Allgemeinwohl. „Sie war eine ruhige, aber sehr rührige Kollegin, die immer wieder neue Ideen in die kommunalpolitische Arbeit eingebracht hat. Birgit war für die Fraktion wertvoll“, würdigte deren langjähriger Vorsitzender Werner Laux ihren Einsatz.

Eine große Ehre und Wertschätzung erfuhr die Limburgerin durch Bundespräsident Johannes Rau Ende 2001. Das Staatsoberhaupt überraschte sie mit einer Einladung zum Neujahrsempfang im Schloss Bellevue in Berlin-Tiergarten. Die hessische Landesregierung dankte ihr mit der Verleihung des Landesehrenbriefs, den ihr im August 2011 Landrat Manfred Michel überreichte. Limburg würdigte die langjährigen Verdienste von Birgit Rösner-Hannappel im selben Jahr mit der Ernennung zur Stadtältesten. Die Kreisstadt hat mit ihr eine engagierte Persönlichkeit verloren, die ungezählten Menschen Beistand geleistet und sich für eine menschenfreundliche Stadt eingesetzt hat. Das Mitgefühl gilt ihrem Ehemann Heinz, der ihr umfangreiches Engagement mitgetragen hat, ihrem Sohn Oliver und allen Angehörigen.

Von Dieter Fluck