Belegschaft: Wir sind Mundipharma

Trillerpfeifen, Tröten, Transparente: Mehr als 150 Beschäftigte von Mundipharma haben am Dienstag vor dem Firmensitz gegen die geplante Schließung des Standorts Limburg und einen anstehenden drastischen Stellenabbau protestiert.

Mehr als 150 Beschäftigte von Mundipharma demonstrieren vor dem Firmensitz in Limburg gegen den geplanten Standortwechsel. Die Geschäftsführung des Pharmaunternehmens will unter anderem Produktion und Verpackung nach England verlagern. Der Schritt, der bis Ende 2018 vollzogen sein soll, ist mit drastischem Stellenabbau verbunden.

Foto: Mika Beuster

Zartblauer Himmel und warme Sonnenstrahlen standen im starken Kontrast zur düsteren Stimmung der Belegschaft. Diese wurde laut, als sie in der Mittagszeit in Scharen das denkmalgeschützte Gebäudeensemble im Industriegebiet Dietkircher Höhe verließ. Sie versammelte sich vor dem Parkplatz, um ihren Unmut über die Pläne der Geschäftsführung zu verkünden.

„Mehr als eine Firma“, war auf einem Transparent zu lesen – darunter ein blutendes Herz. „Finger weg von Mundipharma“, stand auf einem anderen. Und auf einem Schild mit der Überschrift „Standortwechsel“ war zeichnerisch angedeutet, dass der geplante Umzug von Produktion, Verpackung und Forschung nach England das Ende des Unternehmens bedeuten könnte. Keine Firma wie jede andere – eher Familie, das ist die Botschaft am Dienstag. „Wir haben uns identifiziert mit dem Unternehmen, es ist, wie es auf den Plakaten steht, unsere Familie“, sagte die stellvertretende Betriebsratsvorsitzende Christiane Mandel.

Eine Familie, die vor der Zerreißprobe steht. Dienstag vor einer Woche versandte das Pharmaunternehmen eine Pressemitteilung, in der die Pläne der Geschäftsführung zu einer strategischen Neuausrichtung verkündet wurden. Erst auf Nachfrage sagte ein Firmensprecher, dass auch geplant sei, bis Ende 2018 den Standort Limburg zu schließen. Mehr als 400 Arbeitsplätze sind davon betroffen. Die Nachricht schlägt ein wie eine Bombe: „Wir sind schockiert“, sagte Mandl. Aber dass so viele Angestellte sich an der Protestaktion beteiligten, gibt ihr Hoffnung. „Ich bin total stolz auf meine Kollegen, die nahezu geschlossen hier gestanden haben“, sagte Mandel. Rückenwind gibt es von der heimischen Politik. Bürgermeister Marius Hahn (SPD) verlas vor den Beschäftigten die Resolution, die vom Stadtparlament in seiner Sitzung am Montag einstimmig verabschiedet worden war. Dafür erntete er Beifall von den Beschäftigten. Hahn sei selbst „aus allen Wolken gefallen,“ als er von Mundipharma-Chef Dietmar Leitner angerufen und von den Plänen informiert wurde. Mittlerweile gibt es Kontakt zum hessischen Wirtschaftsminister, Tarek Al-Wazir (Grüne) und seinem Haus – das Möglichkeiten auslotet, die Firma vom Standort Limburg zu überzeugen.

Der Landtagsabgeordnete Joachim Vehyelmann (CDU) sagte den Angestellten, dass er bereits ein Gespräch mit Ministerpräsident Volker Bouffier (CDU) geführt habe. Bouffier kenne den Betrieb, sei schon vor Ort gewesen. Ein direktes Eingreifen der Politik sei zwar nicht möglich, habe er im Gespräch mit Bouffier erfahren. Aber seine Partei werde ihre Netzwerke nutzen, um den Angestellten zu helfen. Mundipharma-Geschäftsführer Dietmar Leitner derweil erläuterte auf Nachfrage die Hintergründe der Firmenpläne. Die „strategische Neuausrichtung“ habe zweierlei Gründe. „Das Geschäftsmodell für die Pharmaindustrie ändert sich zum einen grundsätzlich“, sagte Leitner. Aber die Produktion in Limburg sei derweil nicht genug ausgelastet. Kooperationen seien in Zukunft in der Industrie nötig. Im englischen Cambridge sieht Leitner diese, auch im Bereich Forschung, die dort „konsolidiert werden soll“ – solche Möglichkeiten sieht er weniger in Limburg.

Am heutigen Mittwoch will die britische Premierministerin den Brexit-Antrag bei der EU stellen – die Folgen sind noch unabsehbar. Auf die Frage, ob Mundipharma, dessen Hauptmarkt Deutschland ist, nicht große Risiken eingehe, was neue Zoll- und Zulassungsregeln angeht, sagte Leitner: „Es ist eine rein strategische Entscheidung und keine politische.“

Gibt es überhaupt noch Chancen für Limburg? „Wir verlassen Deutschland nicht, Deutschland wird für uns auch in Zukunft wichtig sein“, sagte Leitner. „Wir müssen jetzt in Verhandlungen gehen. Mundipharma war schon immer ein verantwortungsvoller Arbeitgeber“, sagte Leitner.

Die stellvertretende Betriebsratsvorsitzende Mandl will vor Verhandlungen mehr Informationen von der Geschäftsleitung. „Wir sind noch nicht gewillt, über einen Sozialplan zu reden. Wir wollen um die Arbeitsplätze kämpfen.“ Mandl setzt darauf, dass die amerikanische Eigentümerfamilie von Mundipharma noch nicht „vollumfänglich“ informiert sei. Man hoffe auf „ein wertschätzendes Signal“. Vielleicht lasse sich so der Plan noch bremsen. Ob das hilft? Betriebsratsvorsitzende Waltraud Wilke-Kehl fasste zusammen, wie sich derzeit viele Beschäftige fühlen: „Jeder liegt nachts im Bett und fragt sich, was wird nun?“

Von Mika Beuster