So hatte sich der Gemeinderat das nicht vorgestellt: Der Fachinger Mineralbrunnen klagte nach dem Ausbau der Schulstraße in Birlenbach gegen den erhobenen Ausbaubeitrag und bekam in zwei Instanzen Recht. 60.700 Euro mussten dem Unternehmen erstattet werden, obendrein erklärten die Verwaltungsrichter die Satzung über die wiederkehrenden Anliegerbeiträge für unwirksam. Jetzt muss eine neue her – mit zwei Abrechnungsgebieten. Festgemacht haben Verwaltungs- und Oberverwaltungsgericht ihren Standpunkt an der Bahnlinie, die den Ortsteil Fachingen in zwei Bereiche trennt – und an der Unterführung, die nicht im Gegenverkehr befahren werden kann. Daraus ergebe sich für den Brunnen weder ein Vorteil bei der Nutzung ausgebauter Straßen noch ein Lagevorteil für den Gebrauchswert seiner Grundstücke, argumentieren die Juristen sinngemäß. Die wiederkehrenden Beiträge, 2010 durchaus gegen vorübergehende Proteste unter dem Solidaritätsgedanken eingeführt und nach Grundsatzentscheidungen des Bundesverfassungsgerichts drei Jahre später aktualisiert, wurden nach dem Ausbau der Schulstraße im Ortsteil Birlenbach (2011) erstmals 2013 und 2014 erhoben. Gegen den Bescheid legte der Brunnen Widerspruch beim Kreisrechtsausschuss ein. Begründung: Es dürfe nicht das gesamte Gemeindegebiet als Abrechnungsbereich definiert werden.

Die Siedlungsbereiche stünden nicht in einem derart engen Zusammenhang, der eine einheitliche Abrechnung rechtfertigen würde, wies der Brunnen unter anderem auf die trennende Bahnlinie und den Unterschied zwischen dörflicher Wohngemeinde ...

Lesezeit für diesen Artikel (513 Wörter): 2 Minuten, 13 Sekunden

