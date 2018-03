Beim Festzug an große Historie der Stadt erinnert

Auch 36 Grad im Schatten halten die Flecker nicht davon ab, den Festzug ihres Bartholomäusmarktes zu genießen – ob aktiv in einer der 29 Gruppen, die am Sonntag durch Katzenelnbogen zogen, oder als Zuschauer, bewaffnet mit Getränken und stets auf der Suche nach schattigen Plätzchen.

Katzenelnbogen – Auch 36 Grad im Schatten halten die Flecker nicht davon ab, den Festzug ihres Bartholomäusmarktes zu genießen – ob aktiv in einer der 29 Gruppen, die am Sonntag durch Katzenelnbogen zogen, oder als Zuschauer, bewaffnet mit Getränken und stets auf der Suche nach schattigen Plätzchen.

In diesem Jahr drehte sich alles um „700 Jahre Stadtrechte – der Einrich im Wandel der Zeit“. Mit erstaunlicher Kreativität hatten das die Kindergärten, Schulen, Vereine und Straßengemeinschaften umgesetzt. Die Kita Katzenelnbogen erinnerte ebenso wie die Realschule plus/ FOS daran, wie es bei ihnen früher und heute zuging und -geht – Schulband und Rohrstock inklusive.

Die Grundschüler hatten sich mit selbst gebastelten Kostümen als Ritter verkleidet, während die „Großen“ mit ihren liebevoll geschmückten Wagen an das Hüttenwerk Katzenelnbogen (SPD), alte Handwerkskunst (Klingelbacher Fastnachter), die Bauern auf den Dörfern (Sängerhallenverein Biebrich), eine mittelalterliche Weinprobe (Tanzgruppe Crazy feet) oder das legendäre Hotel Bremser (Tanzgruppe So What) erinnerten. Einzelne historische Ereignisse waren ebenfalls beliebt: Die Übergabe der Stadtrechte (Stadt), Heimatfestspiele (TUS KK – Damenriege I), Zerstörung der Stammburg (Reitverein), Kirchenklau zu Klingelbach (EHV Jugendgruppe) oder das Krankenhaus (SG Talblick) und Nassauische Kleinbahn (SG Amselweg – Drosselweg). Der Gesangverein hatte es einfach: Er erinnerte an sein 175-jähriges Bestehen in diesem Jahr.

Besonders beliebt waren bei den Zuschauern die Gruppen, die für Abkühlung sorgten – in diesem Jahr war kaltes Wasser dabei eindeutig die beliebteste Flüssigkeit. Die Katzenelnbogener Feuerwehr, die historische Fahrzeuge präsentierte, verspritzte davon ebenso freigiebig wie die Nonnen der SG Bahnhofstraße, die mit ihrem Weihwasser gegen die Pest angingen, oder die Mitglieder der DLRG, die bei ihrer Modenschau in historischer Bademode erschienen.

Bewundert wurden angesichts der Hitze alle Musiker und jegliche sportliche Betätigung. Musik- und Spielmannszüge der Feuerwehren Laufenselden und Singhofen, der Wiesbadener Prinzengarde und die Stadtkapelle Westerburg sowie die holzschwingenden „Original Eijefaas-Douödengeler“ Ediger Eller brachten Rhythmus in die Stadt. Akrobatik am Barren und Boden präsentierte die Tanzgruppe Energetic, und die Kirmesburschen und Mädchen tanzten strahlend einen Walzer auf dem Marktplatz. Die Ferienfreizeiten in Gutenacker (Ein Dorf vor den Toren der Stadt) und Katzenelnbogen (15 Jahre Ferienfreizeit) sind längst ein fester Bestandteil des Festzuges, während der Chor „Die Wilden Alten“ mit ihrem Walther von der Vogelweide neu dabei waren. Der Festzug war wie immer bestens organisiert. Allein die Geschwindigkeit einiger Wagen, die ruck, zuck über den heißen Marktplatz in den Schatten rauschten, war ein Hinweis, dass auch die feierfreudigsten Einricher bei 36 Grad ein bisschen schneller fertig sein wollen als gewöhnlich. Dagmar Schweickert