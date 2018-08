Countdown zum Gesundheitszentrum an der Wilhelmstraße: Das Gerüst ist größtenteils abgebaut, jetzt, so äußert sich Bauherr Dr. Philipp Hoffmann, „konzentrieren wir uns ganz auf den Innenausbau und die Gestaltung der Außenanlage“. Zweieinhalb Monate vor der Eröffnung ist die Belegung der Räume fast komplett – bis auf eine Fläche im Dachgeschoss. „Insgesamt haben wir jetzt eine Apotheke, ein Sanitätshaus, zwei Allgemeinpraxen (Mounzer Youssef aus Hahnstätten und Dr. Martin Leschik aus Limburg, jeweils besetzt mit angestellten Ärzten), das kardiologische Zentrum Diez-Limburg sowie eine Physiotherapie und die Bäckerei Huth. Die Eröffnung von Apotheke und Sanitätshaus ist für den 12. November geplant, die Praxen werden dann nach und nach einziehen, teilt der Hahnstätter Apotheker mit. Im Februar soll das Gebäude dann komplett bezogen sein. Ein besonderes Highlight der Apotheke wird ein Autoschalter sein, bei dem die Kunden direkt im Fahrzeug beraten werden – gerade für Patienten mit Gehbehinderung ein nützlicher Service. In der Praxis Youssef in Diez ist geplant, ein Pagersystem für die Patienten einzusetzen. Die Patienten bekommen ein kleines Gerät und können dann außerhalb vom Wartezimmer zum Beispiel im Café warten. Werden sie aufgerufen, piept das Gerät. Dieser Service wird aktuell schon in der Praxis Youssef in Hahnstätten erprobt und gut angenommen.

Von unserem Mitarbeiter Heinz Burkhard Westerweg

