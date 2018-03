In Diez müssen sich die Verkehrsteilnehmer auf Einschränkungen einstellen, da die Wilhelmstraße (B 417) zwischen der Zufahrt zum Wohngebiet Schläfer und dem Kaiserdenkmal an der Abzweigung zur Rudolf-Dietz-Straße saniert wird. Los geht es nach Auskunft von Edgar Groß, dem Ersten Beigeordneten der Stadt, im Juni. „Die Dauer der Maßnahme ist zurzeit noch offen“, betont Edgar Groß zu der Maßnahme, die jetzt im Bau-, Plamnungs- und Umweltausschuss der Stadt beraten wurde. Weitere detaillierte Informationen sind demnächst vom Landesbetrieb Mobilität (LBM) in Diez zu erwarten. „Der Ausbau ist aber nicht mit den Arbeiten an der Limburger Straße zu vergleichen, weil hier lediglich eine Oberbauerneuerung vorgesehen ist“, hebt Edgar Groß hervor. Der Anteil der Stadt Diez liegt bei der Straßenbaumaßnahme bei rund 17.000 Euro.

Ebenfalls noch unklar ist, ob es wegen der Sanierung zu einer kompletten Sperrung der Wilhelmstraße kommt, oder ob ein Ampelbetrieb eingerichtet werden kann. Mit der Sanierung der Fahrbahndecke sollen auch ...

