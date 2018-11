Der größte Erfolg kam 20 Jahre nach der Gründung: Die Tanzportgarde des TV Hahnstätten räumte vor einer Woche in Koblenz richtig ab und sicherte sich vor 4000 Zuschauern beeindruckende Erfolge. In der Wertung Kinder/Jugend II wurde das gemischte Corps Deutscher Meister, für das weibliche Corps sprang die Vizemeisterschaft heraus. Tanzmariechen Mailain Boijman wurde zudem Dritte in der Einzelwertung. Beim Gau-Frauentreff im Dorfgemeinschaftshaus in Hahnstätten präsentierte sich die junge Truppe in einem begeistert gefeierten Auftritt mit ihren Trophäen. Und noch etwas: Die Garde ist Sieger in der Jahreswertung der Rheinischen-Tanzsport-Korporationen.

540 angemeldete Teilnehmerinnen erlebten am Samstag eine mitreißende Kostprobe und einen vor Stolz beinahe platzenden Walter Heil. Als „tolle Einstimmung“ auf den 11.11. und auf das Treffen des Turngaus Rhein-Lahn ...

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.