Mit einem komischen Gefühl im Bauch verließ Beatrice Illy den Diezer Frühlingsmarkt und fuhr schnell nach Hambach in ihre Wohnung. Sie hatte gerade mit mehreren Hundert Besuchern das spannende Entenrennen an der Aarbrücke verfolgt und leider ihre Losnummern zu Hause vergessen. Große Freude herrschte schon beim Nachschauen der Belege, denn die Belegnummer ihrer Rennente war der erste Preis – ein E-Auto. In Windeseile begab sie sich wieder zurück an den Stand der Diezer Lions und wurde dort jubelnd empfangen. Arnold Blaschczyk, der Präsident der spendablen Löwen freute sich, denn Beatrice Illy ist die Tochter eines langjährigen Mitglieds und somit keine Unbekannte. Alle Lions-Mitglieder hatten großen Spaß mit ihrem nun bereits zum zweiten Mal ausgerichteten erfolgreichen Entenrennen. „Es hat sich bereits schon im zweiten Jahr zu einem richtig starken Publikumsmagneten anlässlich des Diezer Frühlingsmarktes entwickelt“, berichtet Arnold Blaschczyk unserer Zeitung. „Es stimmte einfach alles. Das Wetter war perfekt, die Besucher waren bestens gelaunt, und der erste Preis unseres feuchten Rennens hat viele Entenbesitzer fiebern lassen.“ Doch nur eine Ente konnte den begehrten ersten Preis erschwimmen.

Große Freude herrschte natürlich auch bei Beatrice Illy und ihren Eltern. Das begehrte Objekt, ein Renault Twizy, ist ein eher futuristisch gestaltetes kleines zweisitziges Auto, ein Elektrofahrzeug, das an die ...

