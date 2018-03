Abschied aus Katzenelnbogen: Sein Weg als Bruder führt ihn nach Israel

Bruder Friedrich Neumüller geht in den Ruhestand. Am Freitag, 26. Januar, den Tag seines 67. Geburtstages, wird er verabschiedet. Zwölf Jahre war er katholischer Pfarrer für den pastoralen Raum Katzenelnbogen, Pohl und Zollhaus. Doch nun hat er eine Entscheidung getroffen. Der Mann, der Priester und Ordensmann zugleich ist, möchte seine Zukunft seiner Ordensgemeinschaft, der Jesus-Bruderschaft Gnadenthal, widmen. Im Gespräch mit unserer Zeitung verrät er seine Pläne. Bruder Neumüller geht für einen derzeit noch unbestimmten Zeitraum nach Israel.

Foto: Verena Hallermann

Schon bald soll es losgehen. Ab dem 13. März zieht es Bruder Neumüller in die Ferne, nach Israel. Dorthin, wo seine Ordensgemeinschaft vor mehr als 40 Jahren ein kleines Kloster aufgebaut hat. In Latrun, einem Ort westlich von Jerusalem, lebt und arbeitet bis heute eine kleine Gemeinschaft der Bruderschaft. Zusammen mit einheimischen Mitarbeitern beten sie auf dem Hügel einer ehemaligen Kreuzfahrerburg. Bruder Neumüller wird ein Teil von ihnen werden. Er wird Bruder Matthias ersetzen, der jahrzehntelang dort gewirkt hat und vor knapp zwei Jahren verstorben ist. Er will versuchen, diese Lücke zu füllen. Er will die Ordensgemeinschaft vor Ort im Heiligen Land unterstützen. Er will vor allem für die Einheit der Christen arbeiten. Frieden zwischen Israelis und Palästinensern. Frieden im Nahen Osten.

Israel ist das Land, in dem der Erzengel Gabriel der Jungfrau Maria verkündet haben soll, dass sie den Sohn Gottes empfangen habe. Das Land, in dem Jesus Christus seine ersten Jünger um sich versammelte. Für Bruder Neumüller hat es einen besonderen Reiz. Einige Male war er dort, hat den Staat als sehr bunt empfunden. Vieles sei ihm bereits vertraut, erzählt er. Und doch sei ihm bewusst, dass es eine große Umstellung sein wird. „Die Israelis sind nicht leicht zu nehmen“, sagt er. „Für mich ist das natürlich wieder völliges Neuland.“ Doch der Glaubensbruder schreckt nicht davor zurück. Im Gegenteil. Er sieht darin einen neuen Lebensabschnitt, einen kleinen Teil in einem großen Ganzen. Er vergleicht seine Reise nach Israel mit dem Bau der Chinesischen Mauer. „Die Mauer wurde nicht in einem Stück erbaut“, erklärt er. „Die Arbeiter mussten immer weiter reisen und an einem anderen Stück weiterbauen. Auch ich baue an einem anderen, neuen Stück weiter, nämlich an der Christenheit in Israel.“

Derzeit leben in Israel sechs Brüder, die über 60 Jahre alt sind. Der Ordensgemeinschaft ist es aber besonders wichtig, dass der Standort erhalten bleibt. Eben weil Jesus dort gelebt habe. „Viele haben heutzutage Scheu, sich festzulegen“, sagt Bruder Neumüller. „Aber Israel scheint die Leute zu beflügeln. Erst kürzlich haben wir drei neue Schwestern in Gnadenthal bekommen. Sie lebten lange Zeit in dem Staat.“

Das kleine Kloster der Ordensgemeinschaft ist Anlaufpunkt für Christen, Touristen und Einheimische. Sowohl Juden und Araber als auch Deutsche und Israelis finden den Weg auf den Hügel. Ob Bruder Neumüller für immer in Latrun bleiben wird, das kann er noch nicht sagen. Er wird ein kleines Zimmer oben im Turm des Klosters bekommen, mit allem, was er zum Leben braucht. Er wird einen Kurs belegen, wo er zusammen mit Einheimischen die Sprache lernt. „Das wird eine spannende Zeit“, ist der Bruder überzeugt. Neumüller blickt gern auf die zwölf Jahre zurück, in denen er als Priester gearbeitet hat. Viele schöne Begegnungen habe es gegeben. Eine Frau, der er am Sterbebett mit einem Hingabegebet helfen konnte, ihr damit die Angst nehmen konnte, ist ihm besonders in Erinnerung geblieben. Er war auf vielen Jahresempfängen oder Dorffesten. Die Gespräche habe er immer sehr genossen. „Oft reicht natürlich nicht immer die Zeit, um überall hinzugehen“, sagt er. „Aber man hat gemerkt, man ist nicht umsonst da.“ Jeden Sonntag stand er in der Kirche und hat gepredigt. Auch wenn die Besucher weniger geworden sind. Immer mehr Leute treten aus der Kirche aus, erzählt Neumüller. Selbst Leute, die er selbst als gläubige Menschen kennengelernt hat. Rund 2500 Katholiken in 32 Ortschaften gehören zum pastoralen Raum, die der Pfarrer betreut. Vielleicht die Hälfte habe er in all den Jahren kennengelernt. Bruder Neumüller führt Listen mit Namen. Jeden Tag notiert er sich die Menschen, denen er zum ersten Mal begegnet ist. Mit der Zeit haben sich einige Notizhefte angesammelt.

Erst spät hat der geborene Münchener seinen Weg als Pfarrer bestritten. Mit 39 Jahren ging er an die Philosophisch-Theologische Hochschule Sankt Georgen in Frankfurt, studierte von 1990 bis 1997 katholische Theologie mit anschließender zweijähriger Pastoralausbildung. Zuvor leistete er Zivildienst in einem Erziehungsheim in Idstein, ließ sich in Berlin zum Industriekaufmann ausbilden. Nie hatte er es bis dahin für möglich gehalten, Pfarrer zu werden. Obwohl er aus einem katholischen Elternhaus stammt, er zehn Jahre Messdiener war. „Drei Jahre lang habe ich alles Mögliche ausprobiert“, erzählt Neumüller. „Aber ich bin nicht angekommen.“ 1976 trat er der Jesus-Bruderschaft bei. Er arbeitete dort als Haustechniker und als Buchhalter. Schon während seines Zivildienstes hatte er Kontakt zu den Brüdern aufgenommen. Letztlich war es der ehemalige Leiter der Jesus-Bruderschaft, Günter Örtel, der ihm nahelegte, dass die Bruderschaft noch einen katholischen Seelsorger in ihren Reihen bräuchte. Nach der Studienzeit nahm er zunächst eine Stelle in Frankfurt-Zeilsheim an, wurde dann am 15. Oktober 2005 zum Pfarrer von Katzenelnbogen, Pohl und Zollhaus ernannt.

Bruder Neumüller ist allen Menschen dankbar, die ihn in den zwölf Jahren begleitet haben. Seit einem Jahr wohnt er in Gnadenthal, hat sein Domizil im Pfarrheim verlassen. Er wollte näher bei seinen Brüdern sein. Nun wird er erneut umziehen. Nach Israel. Der Beginn eines neuen Lebensabschnittes. Er wird vieles vermissen, das weiß er: die Predigten, die Menschen in den Gottesdiensten, die Vertrautheit. Aber er ist sich sicher, dass dies nun der nächste richtige Schritt ist. Der nächste Schritt auf Gottes Weg.

Von unserer Redakteurin Verena Hallermann