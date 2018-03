860 Menschen überlebten Bombenangriff im Luftschutzbunker

Einige Tausend fahren täglich achtlos an ihr vorbei, nur so mancher Fußgänger würdigt sie eines kurzen Blickes. In der Holzheimer Straße steht in einer Mauernische eine Figur der Muttergottes. Die 1,20 Meter hohe, braune, holzgeschnitzte Statue zeigt Maria, mit einem Schutzmantel bedeckt. An ihre Füße schmiege sich zwei Kinder. Am Sockel stehen die Worte „Zum Dank“.

Der Ortsbeirat Kernstadt will den Bildstock mit der Madonnenfigur aus dem Jahre 1954 restaurieren lassen. Foto: flu

Limburg – Einige Tausend fahren täglich achtlos an ihr vorbei, nur so mancher Fußgänger würdigt sie eines kurzen Blickes. In der Holzheimer Straße steht in einer Mauernische eine Figur der Muttergottes. Die 1,20 Meter hohe, braune, holzgeschnitzte Statue zeigt Maria, mit einem Schutzmantel bedeckt. An ihre Füße schmiege sich zwei Kinder. Am Sockel stehen die Worte „Zum Dank“.

Dieser Bildstock oberhalb der Gaststätte „Gitti‘s Pinte“ befasste jüngst den Ortsbeirat Kernstadt. Birgid Eisenbach von der CDU-Fraktion war aufgefallen, dass der Putz im Innern bröselt und die Madonnenfigur Risse zeigt. Ihr Anliegen: Die Stadt solle für die Erhaltung dieser Gedenkstätte sorgen. Um den Blumenschmuck kümmere sich dankenswerterweise eine Anwohnerin.

Leider gibt es nur noch wenige Menschen in Limburg, so auch im Umfeld der Holzheimer Straße, die mit diesem Bildstock etwas anzufangen wissen. Zwar steht auf der Rückseite des Madonnensockels „1939 – 1945“. Doch erstens sieht das niemand und zweitens weiß kaum jemand etwas um die Bewandtnis, die zu dieser kleinen Gedenkstätte führte. Deshalb wurde im Ortsbeirat angeregt, auf dem Betonsockel eine Schrifttafel mit dem Wortlaut „Von den dankbaren Anwohnern gestiftet für den Schutz der Madonna während der Bombenangriffe 1944/45“ anzubringen.

Dem zeitgenössischen Limburger Chronisten Friedel Kloos ist es zu verdanken, dass die Hintergründe nicht verloren gehen. Der Verstorbene hat in seinem großartigen Vermächtnis an das Stadtarchiv auch einen Zeitungsbericht aus dem „Nassauer Bote“ vom 24. Mai 1954 hinterlassen, aus dem hervorgeht, dass sich hinter dem gewaltigen Mauerwerk riesige Keller der ehemaligen Brauerei Zimmermann befinden, die den Menschen beim Bombardement als Luftschutzraum dienten. Das Eingangstor befindet sich 40 Meter oberhalb des Bildstocks nahe der Einmündung der Straße „Am Kissel“.

860 Bewohner der Holzheimer Straße und aus dem Umfeld der Limburger Südstadt sollen dort bei den Luftangriffen gegen Ende des Krieges untergekommen sein. Während ringsum die Häuser in Trümmer sanken und zwei Bomben den Nebenkeller zerschlugen, blieben sie wie ein Wunder verschont. Zeitzeugen berichten, dass bei einem Luftangriff der spätere Generalvikar Georg Höhle (1905 – 1979), der mit dem Fahrrad aus Holzheim kam, allen Eingeschlossenen die Absolution (Vergabe der Sünden) erteilte.

Aus Dankbarkeit gelobten sie, der Muttergottes eine Statue zu stiften. Am Gebetstag der Kinder für den Frieden wurde diese von einer Freiburger Künstlerin geschaffene Statue am 23. Mai 1954 in einer feierlichen Prozession vom Dom durch die Stadt an ihren neuen Ort überführt. Vor der Nische in der Mauer der Brauerei hatte sich damals eine große Gemeinde eingefunden, um die Weihe mitzuerleben. Assistiert von zwei Pallottinerpatres nahm der damalige Stadtpfarrer Prälat Heinrich Fendel (1878 – 1965) die Weihe vor. Der Bericht des Chronisten endete damals: „Zum Schluss sang die Gemeinde aus lebendigem Herzen, in ganzer Hingabe an Maria, die Königin des Himmels, die Vermittlerin aller Gnaden, die Weise: ‚Wunderschön prächtige …‘.“ Von Stadtarchivar Dr. Christoph Waldecker war zu erfahren, dass besagter Bildstock im Sommer 2000 letztmalig restauriert worden ist. Der Ortsbeirat hat den Magistrat gebeten, die Eigentumsverhältnisse der Mauer festzustellen und die Genehmigung für eine abermalige Restaurierung einzuholen sowie die Kosten zu ermitteln. Danach will der Ortsbeirat in seiner nächsten Sitzung am 11. September über die Maßnahme beschließen, die möglicherweise aus Verfügungsmitteln des Beirats für Sofortmaßnahmen bezahlt werden soll. flu