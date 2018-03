3 D-Spacecurl: Im Sonnenland dreht sich alles in alle Richtungen

Maralena Lehmann lehnt sich erst nach hinten, dann nach vorn. Das macht die 23-Jährige sechs-, siebenmal, erst ein wenig zaghaft, dann aber mit voller Kraft, bis sie sich plötzlich um ihre eigene Achse dreht. Maralena steht in einem 3 D-Spacecurl (zu deutsch: Weltraumring), einem Therapie- und Trainingsgerät, das auf den ersten Blick einem Rhönrad ähnelt.

Auf der Reitanlage von Therapeutin Beate Homawoo (links) gibt's seit einigen Wochen eine neue Attraktion: einen Spacecurl. Die Angestellte Maralena Lehmann führt das Therapie- und Trainingsgerät nur zu gern vor. Aber auch Beate Homawoo mag es, sich selbst mit den drei Ringen zu drehen.

Das dreiachsige Gerät gehört Ergotherapeutin Beate Homawoo und steht seit einigen Wochen auf ihrer Reitanlage Sonnenland in Diez. Den Spacecurl möchte die 60-Jährige für therapeutische Zwecke einsetzen, für Einzelpatienten aus ihren Praxen. Denn dafür wurde er immerhin kreiert. „Aber wir wollen auch ganz einfach Spaß damit haben“, gibt Homawoo zu. Und das haben sie und ihre Angestellte sichtlich. Auf der Reitanlage am Rand des Industriegebiets bietet Beate Homawoo Events mit Kamelen an. Regelmäßig kommen Kindergruppen vorbei, lernen alles rund um die drei Trampeltiere aus dem Fernen Osten, die auf dem Hof schlafen, fressen und ihre Freizeit verbringen. Die 60-Jährige ist offen für Neues, probiert gern Unbekanntes aus. So erfüllte sie sich nun auch den lang gehegten Traum ihres eigenen Spacecurl. Eigentlich sollte der in einer ihrer Praxen installiert werden – in Weilburg, Limburg oder Frickhofen. Doch jetzt steht er im großen Kaminzimmer, direkt neben der Reithalle. Wer sich zu einer „Fahrt“ mit dem Spacecurl überreden lässt, der merkt schnell, dass es hierbei um viel mehr geht als ein paar Drehungen. Schwindelig dürfte der Person eigentlich nicht werden, denn sie ist es immerhin selbst, die entscheidet, wie schnell sie die drei Ringe bewegt und in welche Richtung sich diese drehen und winden. „Ganz nebenbei bekommt man auch noch tolle visuelle Inputs“, schwärmt Homawoo. Denn das Gerät steht direkt an sieben großen Fenstern mit Blick auf die Skyline von Limburg. „Mit Blick auf den Dom bekommt man dann auch Gottes Hilfe“, sagt die Ergotherapeutin und grinst.

Wie der Spacecurl künftig bei den Aktionen auf dem Hof eingebaut werden soll, weiß Homawoo schon ganz genau: „Ein Projekt für Eltern und deren Kinder heißt ,Star Walk', was mit ,Spaziergang auf den Sternen' übersetzt werden kann. Der Spacecurl ist dabei die Zeitmaschine, in die die Erwachsenen hineingehen und verjüngt rauskommen – praktisch als ihre Kinder. Und die finden sich plötzlich mit Kamelen in der Wüste wieder, also gleich nebenan in der Reithalle mit Sand.“ Die Kinder selbst dürfen das dreiachsige Gerät, das sich nicht nur vertikal, sondern ebenso horizontal und transversal dreht, nicht benutzen. Die Mindestgröße liegt bei 1,4 Metern, die Höchstgröße bei 1,95 Metern. Wer sich im Spacecurl unabhängig von der Aktion einmal von rechts nach links und von oben nach unten drehen möchte, kann das 30 Minuten lang für 35 Euro tun.

Die nächsten Spacecurls sind laut Homawoo übrigens weiter entfernt, zum Beispiel in Hamburg. Aber auch in Köln und Bad Homburg müssten welche stehen. Rund 22.000 Euro kostet das Therapie- und Trainingsgerät neu. Auch Basejumper und Extremsportler Felix Baumgartner trainierte mit einem Spacecurl, bevor er 2012 den Stratosphärensprung wagte.

Aber nicht nur der Spacecurl ist das neue Highlight im 120 Quadratmeter großen Kaminzimmer. Seit einigen Wochen entsteht hier eine Theke, die optisch an den Kamin angepasst wird. Die Theke bekommt beleuchtete wellige Fenster, die aussehen wie die Höhleneingänge bei den Flintstones, so Homawoo. Das Ganze soll laut der Besitzerin aber nicht zu gaststättenmäßig werden. Trotzdem soll es schön und groß genug sein, dass für eine Kaffeemaschine und Torten Platz ist. Neue Stühle mit Sätteln bilden eine weitere Besonderheit der Einrichtung. „Ich erlebe es bestimmt nicht mehr, dass hier mal alles fertig ist“, sagt die kreative Beate Homawoo, die noch unzählige weitere Ideen hat.

