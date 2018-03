2017: Ein Jahr mit einem nassen Sommer

„Während in vielen Regionen Deutschlands das Jahr 2017 mit vielen, teils verheerenden Unwettern als ein Jahr der Extreme in langer Erinnerung bleiben wird, ist unsere Heimat hier im Nassauer Land Gott sei Dank verschont geblieben“, erklärt Karl Heck zu seiner Wetterstatistik für das vergangene Jahr in Diez. Schon seit 1989 zeichnet er mit großer Genauigkeit die Niederschläge in der Grafenstadt auf und sorgt immer zu Beginn eines neuen Jahres für einen profunden Blick auf die Regenmengen, die es zuvor gegeben hat.

Starke Bewölkung und regennasse Straßen sind beim jetzigen Jahreswechsel nicht ungewöhnlich – im vergangenen Jahr gab es allerdings die kräftigsten Niederschläge in Diez mitten im Sommer.

Foto: Andreas Galonska

Besonders im Sommer 2017 waren markante Wetterkapriolen zu verzeichnen. Nach dem relativ niederschlagsarmen Jahressbeginn folgte ein sehr warmer März mit einem frühen Vegetationsbeginn. Im April verursachten späte Frostnächte erhebliche Schäden an kälteempfindlichen Kulturen. „Dann folgten die regenreichen Monate Mai bis August, die teils mit gewittrigen Starkregenfällen, Gewittern und Hagel Schäden am Obst anrichteten“, beklagt Karl Heck. Außerdem wurden die Arbeiten in der Landwirtschaft behindert. Von der gesamten Niederschlagsmenge von 751,1 Litern je Quadratmeter kamen allein von Mai bis August 351 Liter je Quadratmeter vom Himmel. „Dadurch wurde auch vielen Besuchern der Freischwimmbäder die Lust zum Baden oft vermasselt“, merkt Karl Heck an. Insgesamt fielen 82,6 Liter je Quadratmeter mehr Niederschlag, als die in 29 Jahren errechnete Jahresdurchschnittsmenge von 668,5 Liter.

Nach mehreren relativ milden Januarmonaten der Vorjahre zeigte sich der Januar von der winterlichen Seite. Es war anfangs sehr feucht und kalt mit Schnee und Regen. Der an 13 Tagen gemessene 40,5 Liter je Quadratmeter Monatsniederschlag fiel an acht Tagen als Schnee und an fünf Tagen als Regen. Im tiefer liegenden Bereich von Diez taute der Schnee oftmals gegen Mittag ab.

Der Februar geht als sehr mild in die Wetterhistorie ein. Besonders in der zweiten Hälfte des Monats war es warm. Der Thermometer ging bis plus 14 Grad nach oben. Im März zeigte die Quecksilbersäule oft zu Mittag Temperaturen weit mehr als 10 und manchmal sogar bis 20 Grad. Es war oft traumhaftes Frühlingswetter mit viel Sonne. Dadurch kam die Vegetation sehr früh in Gang.

Der April brachte mit niedrigen Temperaturen erhebliches Ungemach durch Nachtfröste, die heimische frostempfindliche Kulturen stark gefährdeten. Viele Blüten an Obstbäumen und Erdbeeren und anderen Früchten wurden durch den Nachtfrost extrem geschädigt und oft fast total vernichtet. Das führte zu einem sehr geringen Ertrag und damit zu einer wesentlichen Verteuerung des Obstes.

Der Mai 2017 brachte dann endlich den lange ersehnten und dringend benötigten Regen. Die gemessenen 75,4 Liter je Quadratmeter Regen waren dringend erforderlich. Mit 67,2 Liter je Quadratmeter Niederschlag an nur neun Regentagen lag der Juni knapp über dem Durchschnitt von Karl Hecks Aufzeichnungen. Eine längere Schönwetterperiode in der Monatsmitte brachte sehr heiße Tage mit Temperaturen von bis 34 Grad. Insgesamt war der Juni ein sehr warmer Monat.

Im Juli regnete es an 17 Tagen 110,5 Liter je Quadratmeter. Mehrere Gewitter waren wieder an der Tagesordnung. Die schwimmbegeisterten Bürger mieden die Freibäder, sodass diese wieder einmal auf hohen Kosten sitzen blieben. Der August ging in der ersten Monatshälfte weiter wie der Juli. Weiterhin waren Gewitter im Anzug. Es stellte sich kein stabiles Sommerwetter ein. Mit 98,1 Litern je Quadratmeter Niederschlag an zehn Tagen war wieder viel zu viel Regen gefallen.

Mit 55,8 Litern zählte der September zu den Monaten mit unterdurchschnittlicher Menge. Dieser Niederschlag fiel überwiegend um die Monatsmitte. Insgesamt gesehen war der September zu kühl. Außer dem letzten Monatsdrittel war es oft trüb und herbstlich. Der sogenannte Altweibersommer fiel faktisch aus.

Unter dem Einfluss atlantischer Tiefausläufer war der Oktober zu Beginn unbeständig, trübes Wetter mit Sturm war wetterbestimmend. Mit 52,3 Litern je Quadratmeter Regen an neun Tagen regnete es nicht sehr viel. Im November hielt das trübe, neblige Wettergeschehen des Vormonats dauerhaft an. Über weite Bereiche des Monats war es trüb und dunstig. Die Sonne ließ sich kaum blicken. Erst gegen Monatsende wurde es kühler.

Im Dezember kam die Sonne fast gar nicht zum Vorschein. Es war meist regnerisch, trüb und dunstig. Oft war Nieselregen in der Luft. Kurz vor Weihnachten wurde es sogar bis über 10 Grad warm. ag