Zwei Jahre nach der Panne: Windrad läuft noch immer nicht

Gelegentlich dreht es sich gemächlich im Wind. Das ist aber auch schon alles. Strom liefert das Kleinwindrad auf der Linder Höhe nicht. Seit mehr als zwei Jahren ist die Pilotanlage des Zweckverbands Wasserversorgung Eifel-Ahr außer Betrieb. Seit jenem Zwischenfall im November 2015, der zur zeitweiligen Demontage des Rotors führte. Inzwischen ist das Windrad repariert – und läuft trotzdem nicht. Vielleicht demnächst. Aber nur vielleicht.

Nur die Fotovoltaikanlage auf der Linder Höhe liefert Strom. Das Windrad ist seit der Panne im November 2015 außer Betrieb.

Foto: Werner Dreschers

Zur Erinnerung: In der Nacht zum 15. November verlor das 24 Meter hohe Windrad einen seiner fünf Meter langen Rotoren. Der abgerissene Flügel lag am Fuße des Mastes. Die Halterung des abgerissenen Flügels, ein rund 30 Kilogramm schweres Stahlstück, war auf einer benachbarten Schafweide gelandet. Zu diesem Zeitpunkt war das Windrad gerade einmal vier Monate im Einsatz. Im Juli 2015 erst war die 1,4 Millionen Euro teure Anlage, zu der auch eine Fotovoltaikanlage gehört, im Beisein von Landrat Jürgen Pföhler und Staatssekretär Thomas Griese feierlich eröffnet worden. Errichtet wurde das Windrad als Teil eines 300 Kubikmeter fassenden Hochbehälters – eine bundesweit einmalige Kombination, die mithilfe selbst erzeugter Energie Kosten bei der Trinkwasserversorgung sparen soll. Doch zurzeit liefert nur die Fotovoltaikanlage Strom.

Dabei ist die Reparatur längst abgeschlossen. Der Hersteller, die Amperius Vertikal Windkraftanlagen der KD Maschinenbau GmbH in Breitenworbis (Thüringen), machte von ihrem gesetzlichen Nachbesserungsrecht Gebrauch. Unter anderem wurde der Mast verfüllt und mit weiteren Verstärkungen am Fuß versehen. Danach wurde geprüft. Doch bis jetzt dreht sich der Rotor nur im Leerlauf. Die finale Prüfung, ob er wieder mit dem Getriebe verbunden wird, steht noch aus. „Wir hatten auf einen Probebetrieb noch vor der Jahreswende gehofft“, sagt Theo Waerder, Geschäftsführer des Zweckverbandes. Dieser sollte der Leistungs- und der Lärmmessung sowie der Überprüfung der Software dienen. Doch dann erkrankte der zuständige Experte. „Ohne den geht es nicht“, sagt Waerder.

Nach Karneval soll es aber so weit sein. Positive Testergebnisse vorausgesetzt, könnte die Anlage noch im ersten Quartal 2018 wieder in Betrieb gehen. Wenn sie dann die geforderte Leistung erbringt und unter der vorgegebenen Lärmschwelle bleibt. Wegen zu starker Geräuschentwicklung hatte die Anlage schon vor dem Unfall auf eine geringere Leistung heruntergefahren werden müssen. Offenbar ein Problem, das der Hersteller nicht so leicht in den Griff bekam. „Es gab eine Phase, wo das Unternehmen überlegt hat, die Anlage ganz zurückzubauen“, berichtet Waerder. Das kann auch jetzt noch passieren. Nämlich dann, wenn die Testergebnisse negativ ausfallen. Doch damit rechnet Waerder nicht.

Von unserem Redakteur Frieder Bluhm