Die intensivste Debatte gab es im Gleeser Gemeinderat diesmal schon ganz früh am Abend – in der Einwohnerfragestunde. Diskussionsthema war das neue Baugebiet „Zisser Berg II“, das sich noch in einer ganz frühen Planungsphase befindet. Einige Anwohner äußerten sich besorgt über das zu erwartende höhere Verkehrsaufkommen in ihren teils engen Straßen – vor allem auch durch Lastwagen während der Bauphase. Und es gebe ein Informationsdefizit, monierten sie. „Weil der Bedarf in Glees riesig ist, haben wir die Ausweisung neuer Bauflächen im Gemeinderat einstimmig beschlossen“, erklärte Ortsbürgermeister Manfred Hürter. Denn nahezu wöchentlich erhalte er Anfragen von Bauwilligen.

Die Bevölkerung sei in dieser Sache nicht um ihre Meinung gefragt worden, kritisierte ein Einwohner. „Denn wenn ich gefragt worden wäre, hätte ich nein gesagt“, meinte er. Dem entgegnete Ratsmitglied ...

Lesezeit für diesen Artikel (514 Wörter): 2 Minuten, 14 Sekunden

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.