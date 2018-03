Zielstrebig: Breisigerin will Miss Germany 2018 werden

Erst hat sie den Titel „Miss Rheinland-Pfalz“ geholt, jetzt will sie Miss-Germany werden: Laura Herter ist 20 Jahre jung, steht auf Fitness und vertritt als Brunnenkönigin seit 2016 ihren Heimatort Bad Breisig. Aber ist es im Jahr 2018 überhaupt noch erstrebenswert, zur hübschesten Deutschen gewählt zu werden? Zählen nicht inzwischen andere Werte? Laura Herter sieht das ganz locker.

Zwei bis drei Mal pro Woche trainiert Laura Herter im Fitnessstudio der Bad Breisiger Römertherme. Außerdem übt sie für ihre Gardetanzauftritte. Nur weil jetzt die Wahl zur Miss Germany ansteht, will sie ihr Sportpensum nicht erhöhen. Foto: Hans-Jürgen Vollrath

Wer sie trifft, würde nicht direkt darauf kommen, dass Laura Herter nun die neue Miss Rheinland-Pfalz ist. Niemand merkt ihr an, dass sie gerade eine Miss-Wahl gewonnen hat. Und auch wie eine Miss Germany wirkt sie auf den ersten Blick nicht. Laura ist nicht überheblich oder gar arrogant, sie ist eine normale 20-Jährige, die gern ins Fitnessstudio geht, in ihrer Freizeit für den Gardetanz trainiert und als Übungsleiterin mit den Minifunken Tänze einstudiert.

Doch in etwas mehr als zwei Wochen geht es für Laura nach Fuerteventura. In ein Trainingscamp. Für die Miss Germany 2018. Dort soll sie lernen, wie man gut aussieht, wenn man über einen Laufsteg läuft. Ein Kniggekurs vermittelt ihr gutes Benehmen und gute Manieren, außerdem muss sie ein Sprachtraining absolvieren. Und nebenher noch jede Menge Fotoshootings meistern. Gutes Aussehen und gute Umgangsformen sind wichtig für eine Miss Germany. Schließlich soll sie Deutschland zu vielerlei Anlässen repräsentieren. Und trotzdem bekommen Miss-Wahlen im Zeitalter von TV-Shows „Germany's next Topmodel“ und „Der Bachelor“ einen faden Beigeschmack.

„Ich finde, man sollte das nicht so streng sehen“, sagt Laura Herter. Schon bei der Wahl zur Miss Rheinland-Pfalz habe es Mädchen gegeben, die unheimlich enttäuscht waren, dass sie den Titel nicht geholt haben. „Ich war dort die Einzige, die noch nie an einer Live-Wahl mitgemacht hat. Und dann gewinne ich sie auch noch. Für manche Mädels ist das ihr Lebenstraum, der gerade zerplatzt ist.“ Laura geht die Miss-Wahlen gelassener an. „Ich sammele Erfahrung. Natürlich möchte man gewinnen, wenn man bei einer Wahl mitmacht. Aber ich denke, ich nehme aus dem Trainingscamp auf Fuerteventura auch viel mit, wenn ich nicht gewinne.“

Bei der Wahl zur Miss Rheinland-Pfalz habe sie die Jury mit ihrer Natürlichkeit überzeugt, erzählt sie. Ähnlich wie bei der anstehenden Wahl zur schönsten Deutschen, musste sich Laura bei der Wahl zur Miss Rheinland-Pfalz in zwei Durchgängen behaupten. Beim ersten Durchgang präsentieren die Anwärterinnen Abendmode, im zweiten Bademode. Der Moderator stellt Fragen zur Person, dann ist es geschafft. Gutes Aussehen ist dabei wichtig.

Laura trainiert zwei bis drei Mal wöchentlich im Fitnessstudio in Bad Breisig, hinzu kommen die Trainigsstunden für den Gardetanz. Die 20-Jährige ist schlank, ihr Lächeln ansteckend. Dass die Teilnehmerinnen bei einer Miss-Wahl auf ihr Aussehen reduziert werden, findet sie nicht. „Eine natürliche Art ist ganz wichtig. Und es kommt auf die Ausstrahlung an“, begründet sie ihre Meinung. Von Freunden, Familie und ihrem Freund hat Laura positive Reaktionen und viel Unterstützung auf ihre Karriere als „Miss“ bekommen.

Zur Miss-Rheinland-Pfalz-Wahl kam sie, weil sie zuvor bei einem Onlinevoting mitgemacht hatte, aus dem sie als Vize-Miss-Montabaur hervorging. Und mit ihrem Sieg bei der Miss-Rheinland-Pfalz-Wahl qualifizierte sich die junge Frau direkt für die Miss-Germany-Wahl am 24. Februar.

Im Moment kann sich Laura noch nicht vorstellen, dass sie die Wahl zur Miss Germany wirklich gewinnen könnte. Darüber nachgedacht hat sie aber schon. Denn wenn es so weit kommen würde, müsste sie viele Termine wahrnehmen. Und das könnte problematisch werden. Im Oktober beginnt Laura eine Ausbildung zur Physiotherapeutin. Und die geht vor. „Ich könnte mir zwar gut vorstellen, beruflich beispielsweise eine Zeit lang zu modeln, aber eine solide Ausbildung ist mir wichtig. Ich müsste dann schauen, wie ich beides zusammen geregelt bekomme.“

Von unserer Mitarbeiterin Celina de Cuveland