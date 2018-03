Zerstörung vor der Karnevalssitzung: Jecken lassen sich von Chaoten nicht beirren

Aus unserem Archiv

Oberzissen

Für die Narren in Oberzissen war es ein bitterer Auftakt in die Session: Für die große Karnevalssitzung hatten sie die Brohltalhalle in einer wahren Fleißarbeit festlich geschmückt. Doch in der Nacht zum Samstag brachen unbekannte Chaoten in die Halle ein und beschädigten die Musikanlage und Teile der Einrichtung.