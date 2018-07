Ein Brand und eine Reihe von Unfällen haben am Wochenende die Beamten der Polizeiinspektion Adenau in Atem gehalten. Ein besonders schwerer Unfall ereignete sich am Sonntagvormittag auf der B 258 zwischen Wiesemscheid und Barweiler. Aus bislang ungeklärter Ursache stieß ein in Richtung Nürburgring fahrender Motorradfahrer frontal mit einem entgegenkommenden Pkw zusammen. Per Hubschrauber wurde der schwer verletzte Kradfahrer in ein umliegendes Krankenhaus geflogen. Der Pkw-Fahrer und dessen Beifahrer erlitten leichte Schnittverletzungen und wurden ebenfalls in umliegenden Krankenhäusern versorgt. Die Unfallstelle war für die Dauer der Unfallaufnahme gesperrt.

Am Samstag wurde eine Motorradfahrerin bei einer Fahrt über die Nordschleife schwer, wenn auch nicht lebensgefährlich verletzt. Vermutlich durch einen Fahrfehler war die Motorradfahrerin zu Fall gekommen. Ähnlich erging es ...

Lesezeit für diesen Artikel (309 Wörter): 1 Minute, 20 Sekunden

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.