Wo Müll zu Brennstoff wird: Dauerfeuer gibt unserem Müll ab sofort den Rest

Mit dem Jahreswechsel hat es nun also begonnen, das neue Müllzeitalter im Kreis Ahrweiler. Neu nicht nur wegen der geänderten Abfuhrintervalle der Tonnen und der damit verbundenen Notwendigkeit, den Müll besser zu trennen. Neu ist auch, was mit dem verbleibenden Restmüll passiert.

Am Eingang zur MVA-Bonn wird erst einmal gewogen und kontrolliert. Foto: Christian Koniecki

Denn der wird nicht mehr ins knapp 100 Kilometer entfernte Rennerod im Westerwaldkreis gebracht, wo er bislang in einem aufwendigen Verfahren zu sogenanntem Trockenstabilat verarbeitet wurde, das als Industriebrennstoff eingesetzt wird. Jetzt geht der Restmüll auf seine letzte Reise ins nur halb so weit entfernte Bonn. Am vergangenen Donnerstag kam der erste Mülllaster aus dem Ahrkreis in der Müllverwertungsanlage (MVA) an. Wir waren dabei.

Wer auf der Autobahn 565 zwischen den Anschlussstellen Bonn-Endenich und Bonn-Tannenbusch entlang fährt, hat den besten Blick auf Müllverbrennungsanlage. In zarten Rosa- und Grüntönen gestrichen überragt der mächtige Anlagenblock das umliegende Gewirr aus Bahngleisen, Industriebetrieben und Fachmärkten. Allein der breite Schlot neben dem Gebäude misst stattliche 98 Meter.

Dann geht es zu einer der Abkippstationen vor dem Müllbunker. Foto: Christian Koniecki

Doch bevor der Restmüll aus Adenau, Kempenich, Rolandseck oder Walporzheim auf dem Gelände ankommt, wird er erst einmal gewogen. Und er wird auch kontrolliert: Handelt es sich wirklich um „haushaltsüblichen Restmüll“? Bioabfälle, Gefahrstoffe, Holz oder andere gefährliche oder wiederverwertbare Stoffe kommen nicht in die Müllverbrennung.

Ist diese Hürde erfolgreich genommen, werden die Mülllaster zu einer der Abkippstellen vor den beiden sogenannten Müllbunkern gelotst. 14.000 Kubikmeter Müll fassen die beiden Abfalllager. Und das ist viel, entspricht das Volumen doch beinahe der doppelten Menge allen Goldes, das die Menschheit jemals aus der Erde geschürft hat.

Aus dem Leitstand kann ein Kranführer die Greifer bei Bedarf steuern. Foto: Christian Koniecki

Von der Leitwarte aus können die Mitarbeiter der MVA Bonn nicht nur auf eine riesige Monitorwand, sondern durch große Fenster in die beiden Müllbunker schauen. „Das ist auch notwendig“, erläutert Manfred Becker, Geschäftsführer der Müllverwertungsanlage. „Hier kann es schon Mal vorkommen, dass sich der Müll entzündet.“ Ein Mitarbeiter sitzt ständig an den Hebeln, Monitoren und Schaltern, die die gigantischen Greifer im Müllbunker steuern, um selbst eingreifen zu können. Denn die meisten Abläufe sind voll automatisiert. Die Greifer packen sich bist zu fünf Tonnen Müll auf einmal, und werfen ihn an anderer Stelle im Bunker wieder ab – computergesteuert. Die Durchmischung soll für einen gleichmäßigen Heizwert des „Brennstoffs Müll“ sorgen.

Der Leitstand: Viele Monitore im Blick. Foto: Christian Koniecki

Alle 30 Minuten braucht jeder der drei Verbrennungsöfen einen Greifer voll Hausmüll als Brennstoff, um in Gang zu bleiben. Bei gut 850 Grad verbrennt der Abfall, in einer Menge von 10 bis 12 Tonnen pro Stunde. Die voraussichtlich rund 12.500 Tonnen Restmüll aus dem Kreis Ahrweiler bedeuten für die Bonner Anlage damit Brennstoff für gut sechs Wochen. Übrig bleiben werden von diesen 12.500 Tonnen noch rund 3700 Tonnen Schlacke. Insgesamt sind es rund 73.000 Tonnen pro Jahr, die die Bonner MVA übrig lässt – und diese Schlacke enthält noch immer viele Wertstoffe, vor allem Metalle. „Von der Bratpfanne bis zum Hosenknopf, von der Centmünze bis zur Glocke findet man darin noch erstaunliche Dinge“ weiß Manfred Becker. Die Metalle werden in Lindlar-Remshagen bei Leverkusen heraussortiert, der Rest kommt auf die Deponie.

Schlacke ist nicht das Einzige, was bei der Verbrennung entsteht: Rauchgas und jede Menge Wärme werden frei. Letztere sorgt nicht nur für kuschelige Temperaturen rund um die Öfen, sondern wird sinnvoll genutzt. In Wärmetauschern über den Öfen wird Wasser zu Dampf, der unter hohem Druck in das benachbarte Heizkraftwerk zischt. Dort treibt er Turbinen an, die wiederum Strom erzeugen. Die restliche Wärme kann zudem noch in das Bonner Fernwärmenetz eingespeist werden. So hilft der Müll aus dem Ahrkreis, dass viele Bonner Licht und Wärme haben. Eine Energieleistung von 500 Millionen Kilowattstunden kann die MVA im Jahr dazu beitragen, den Jahresbedarf einer Kleinstadt.

Endstation Ofen: Hier verbrennt der Müll. Foto: Christian Koniecki

Erstaunlich: Die eigentliche Verbrennung nimmt den kleinsten Teil der MVA ein. Der weitaus größte Bereich der Anlage dient der Reinigung der Abgase: Ein riesiges geschlossenes System aus Rohren, Leitungen und Wäschern sorgt dafür, dass Stickoxide verringert, hochgiftige Furane, Dioxine und Quecksilber abgeschieden, Chlor- und Fluorwasserstoffe, Schwefeldioxide und Aerosole herausgefiltert werden – rund 7500 Tonnen Filterstäube im Jahr. „Was oben aus unserem Schornstein herauskommt, ist zu 99,9 Prozent Wasserdampf“, versichert Anlagenchef Manfred Becker.

Die Rauchgasreinigung ist nicht nur der größte und aufwendigste Bereich der MVA Bonn, sondern auch der kostenintensivste. „Und weil bei uns als kommunalem Unternehmen nicht die Gewinnmaximierung im Vordergrund steht, wird daran auch nicht gespart“, verspricht Becker. Sämtliche Grenzwerte werden zum Teil bei Weitem unterschritten. „Auch was die Rauchgasreinigung betrifft, sind wir ein Vorzeigeunternehmen“, gibt sich Becker selbstbewusst.

365 Tage im Jahr läuft die MVA Bonn, 24 Stunden am Tag – und das seit 1992. Seit Donnerstag sorgt nun auch der Müll aus dem Ahrkreis zu einem kleinen Teil dafür, dass der Anlage im Bonner Nordwesten nicht der Treibstoff ausgeht.

