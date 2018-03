Windrad-Pläne spalten das Brohltal

Sie werden seit Jahren äußerst kontrovers diskutiert und spalten das Brohltal: die Pläne, drei Windräder zu bauen in der Gemarkung Dedenbach auf der Höhe zwischen Schelborn, dem Waldgut Schirmau und der L 83.

Bei Dedenbach könnten drei neue Windräder gebaut werden. Doch besonders in Schalkenbach gibt es Widerstand. Das Foto zeigt den Blick vom neuen Maarhof aus. Foto: Hans-Josef Schne

Der Dedenbacher Rat hat dem Windrad-Bau zugestimmt. Königsfeld, das wie Dedenbach Grundstücke im benannten Bereich hat, ist jetzt gefolgt, ganz anders sieht die Meinung in Schalkenbach aus.

In Königsfeld hat der Rat in seiner jüngsten Zusammenkunft beschlossen, keine Bedenken gegen die vereinfachte raumordnerische Prüfung zu äußern. Diese Prüfung hat die Firma Windpark Brohltal GmbH & Co. KG aus Berlin kürzlich bei der Kreisverwaltung Ahrweiler beantragt.

In der jüngsten Sitzung des Gemeinderats meldete sich nur Ratsmitglied Anja von Becker zu Wort und wies auf mögliche finanzielle Konsequenzen hin: „Es haben sich Veränderungen hinsichtlich der Standorte und notwendiger Gutachten ergeben, die man bei einer Vertragsmodifizierung beachten sollte.“Bei einer Enthaltung und einer Nein-Stimme votierten die Mandatsträger dafür, keine Stellungnahme abzugeben. Die wenigen anwesenden Bürger äußerten sich in der Einwohnerfragestunde nicht zu der Thematik.

Genau wie Dedenbach hat auch Königsfeld bereits Pachtverträge mit der Berliner Firma abgeschlossen. Der Rat hatte vor knapp zwei Jahren beschlossen, politisch Einfluss zu nehmen, so lange dem Kreis noch kein fertiger Vertrag vorliege und die Entscheidung über die Art des Verfahrens nicht gefallen sei.

In Schalkenbach wird ein Windrad-Bau seit Jahren deutlich kontroverser diskutiert. Hier hatte sich bekanntlich 2009 die Bürgerinitiative „12plus“ gebildet, die sich strikt gegen die Errichtung von Anlagen aussprach. Seinerzeit schlugen die Wellen hoch, als in der Gemarkung Schalkenbach beste Voraussetzungen zur Errichtung von Windkraftanlagen gegeben schienen und die Planungsgemeinschaft Mittelrhein-Westerwald in räumlicher Nähe zu den jetzt geplanten Windrädern Vorranggebiete vorsah.

Mit am Tisch saß damals als möglicher Betreiber die Firma Gamesa. In deren Vorplanung war von 13 Windkraftanlagen die Rede – acht davon im Bereich Schalkenbacher Wald, fünf im Bereich Grünbusch. Mithilfe einer Visualisierung konnten die Bürger erkennen, wie sich die Windräder später von verschiedenen Standpunkten aus in der Landschaft darstellten. Ins Kreuzfeuer gerieten die Zahlen in Windgutachten, die Effektivität der Anlagen, ihr Rückbau und Beeinträchtigungen bei Bau und Unterhaltung.

Und die Situation heute? Schalkenbachs Ortsteil Obervinxt liegt nur knapp zwei Kilometer von den Standorten entfernt, wo die Firma Windpark Brohltal GmbH & Co. KG jene drei Windenergieanlagen errichten und betreiben will. In der jüngsten Sitzung des Schalkenbacher Rats ging es um die Frage, ob und wie die Gemeinde hierzu Stellung nehmen will.

Zur Sprache kamen in der Versammlung alle jene Bedenken, die schon vor knapp neun Jahren geäußert wurden: die Schutzzwecke Landschaftsbild, Erholungswert (vor allem mit Blick auf das Gut Schirmau, das als Erholungsstätte von der Stadt Krefeld genutzt wird) und Naturhaushalt (Artenschutz). Vor allem aber geht es den Mandatsträgern in der jetzigen Stellungnahme darum, dass die im Gesetz geforderten Abstandflächen eingehalten werden: mindestens 1000 Meter.

Von unserem Mitarbeiter Hans-Josef Schneider