Wieder illegaler Müll in der Grafschaft

Wieder haben Unbekannte illegal Müll in der Grafschaft abgelagert. Diesmal in Ringen neben der Autobahn A 61.

Die alarmierten Polizeibeamten fanden in Ringen, in der Verlängerung der Straße „Im Kreuzerfeld“ Richtung A 61, einen auf ganzer Höhe durchtrennten Wildschutzzaun vor. Dahinter waren Teile eines braunen Kleiderschrankes entsorgt worden. Zeugen, die Hinweise auf den oder die Täter geben können, melden sich bitte bei der Polizei in Bad Neuenahr-Ahrweiler, Tel. 02641/9740.