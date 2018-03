Westum: Defekte Heizung ruft Feueuwehr auf den Plan

Aus unserem Archiv

Westum

Eine defekte Heizungsanlage in einem Wohnhaus an der Westumer Straße „In der Rausch“ hat am Montagmorgen für einen Großeinsatz der Feuerwehren aus Sinzig und Westum gesorgt. Gegen 7.20 Uhr waren die Helfer mittels Sirenenalarm zum Einsatz gerufen worden, doch bereits nach wenigen Minuten konnte Einsatzleiter Reinhold Dedenbach Entwarnung geben.