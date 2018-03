Wer beerbt Remagens Bürgermeister Georgi?

Nächstes Jahr macht Sinzig den Anfang, Remagen zieht 2018 nach: Beide Rhein-Städte wählen nach acht Jahren wieder ihre Bürgermeister. Während Sinzigs Amtsinhaber Wolfgang Kroeger seine Kandidatur für eine dritte Amtszeit offen gelassen hat ("So fern es meine Gesundheit zulässt), hat Remagens Bürgermeister Herbert Georgi (beide CDU) im August seinen Verzicht erklärt (wir berichteten).

Remagens Bürgermeister Herbert Georgi (hier beim Tag der Demokratie) kandidiert 2018 nicht mehr für eine dritte Amtszeit. Die Stelle wird Anfang 2017 ausgeschrieben. Foto: Vollrath

Damit wird am 10. August 2018 seine Zeit nach 16 Jahren als Remagens Stadtchef enden. Im Dezember 2018 wird der gebürtige Bonner 64 Jahre alt.

Auf der Tagesordnung der jüngsten Stadtratssitzung Ende November stand deshalb auch ein Punkt, der dort nur ganz selten zu finden ist: die Ausschreibung der hauptamtlichen Bürgermeisterstelle. Georgis Nachfolger wird am 4. März 2018 für eine Amtszeit von acht Jahren direkt gewählt. Gibt es mehr als zwei Bewerber und hat kein Bewerber bei dieser Wahl mehr als die Hälfte der Stimmen erhalten, findet zwei Wochen später eine Stichwahl statt.

Eine der Voraussetzungen ist (siehe Infokasten), dass der Kandidat durch eine Partei oder Wählergruppe förmlich vorgeschlagen wird oder als Einzelbewerber eine bestimmte Anzahl an Unterstützungsunterschriften gesammelt hat. Bewerbungen sollen bis zum 28. Februar 2017 bei der Remagener Stadtverwaltung eingereicht werden, spätestens bis zum 16. Januar 2018 beim Wahlleiter oder der Stadtverwaltung.

In der jüngsten Ratssitzung äußerte CDU-Fraktionsvorsitzender Walter Köbbing sein "großes Bedauern, dass Sie, Herr Georgi, nicht mehr kandidieren". Er bot den anderen Parteien daher die Zusammenarbeit an, einen gemeinsamen Kandidaten zu suchen. Damit müsse 2017 begonnen werden.

Georgi selbst hatte Mitte August 2016 "nach sorgfältiger Überlegung" bekannt gegeben, dass er nicht für eine dritte Amtszeit kandidiert. Er gab seine Entscheidung zwei Jahre vor seinem Eintritt in den Ruhestand bekannt, damit die Remagener Ortsverbände der verschiedenen Parteien und auch außerörtliche Kandidaten genug Zeit haben, sich einander vorzustellen und eine Auswahl zu treffen.

Vor seiner Erstwahl Anfang März 2002, als er sich im ersten Wahlgang gegen Amtsinhaber Lorenz Denn (SPD) durchsetzte, hatte Georgi im Königswinterer Stadtteil Ittenbach gelebt und bei der Bonner Stadtverwaltung gearbeitet. Zu seinem Amtsantritt war er nach Remagen umgezogen. Bei seiner Wiederwahl 2010 hatte er sich gleich im ersten Wahlgang mit 60 Prozent durchgesetzt gegen seine Herausforderer Beate Schleitzer (unabhängig/CDU; 10,6 Prozent) und Detlev Maaß (unabhängig/SPD; 29,3 Prozent).

An seine Erstwahl 2002 erinnert sich Georgi noch heute: "Damals haben sich bei der Remagener CDU 13 Kandidaten beworben, drei kamen in die engere Auswahl." Er geht davon aus, dass bei der Wahl 2018 die meisten Bewerber – wie er damals auch – aus dem öffentlichen Dienst kommen. Andererseits sagt er: "An der Bahnlinie entlang des Rheins gibt es in Köln, Bonn und Koblenz einigen Landes- und Bundesbehörden mit vielen A 15- und A 16-Stellen." Deren Inhaber würden sich eher nicht in Remagen bewerben.

Denn: Wolle man neuer Stadtchef der Römerstadt werden, sei ein Umzug dorthin unverzichtbar. Georgi: "Menschen, die im öffentlichen Dienst arbeiten, streben eher nach Sicherheit. Und dann stellt man sich schon die Frage, ob man seine Stelle, seinen Wohnsitz und sein Umfeld aufgibt, um vielleicht nach acht Jahren ohne Job dazustehen."

Die Bürgermeisterstelle in Remagen wird in der ersten Amtszeit zunächst in der Besoldungsgruppe B 2 eingestuft (ab rund 6900 Euro brutto). Eine Höherstufung in B 3 (7300 Euro brutto) ist frühestens nach den ersten beiden Jahren möglich. Neben der Besoldung gibt es eine Dienstaufwandsentschädigung.

Von unserem Redakteur Jan Lindner