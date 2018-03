Vorfreude auf ein Rennen vor der Haustür

Die DTM gastiert an diesem Wochenende auf dem Nürburgring in der Eifel. Zu der Veranstaltung werden mehrere Zehntausend Besucher erwartet, die Trucks der Teams sind schon da.

Die DTM gastiert an diesem Wochenende auf dem Nürburgring in der Eifel. Zu der Veranstaltung werden mehrere Zehntausend Besucher erwartet, die Trucks der Teams sind schon da. Nach Jahren der Abstinenz wieder mit dabei: BMW.

Nürburgring – Tourenwagen-Spektakel mit „Stallgeruch“: Die drei Lokalmatadoren Mike Rockenfeller und Timo Scheider (beide Audi A5 DTM) sowie Christian Vietoris (Mercedes-Benz AMG C-Coupé) fiebern nach dem Ende der Sommerpause dem sechsten von insgesamt zehn Läufen der Deutschen Tourenwagenmasters (DTM) am Wochenende auf dem Nürburgring entgegen.

Die Fans tun es nicht minder, denn schließlich ist nach der Rückkehr von BMW aus dem jahrelangen, zermürbenden und mitunter auch etwas ermüdenden „Fall für zwei“ endlich ein „Grand mit dreien“ geworden.Zur Halbzeit der Saison hat sich Mercedes-Pilot Gary Paffett einen scheinbar beruhigenden Vorsprung gesichert. Der Brite führt mit 95 Punkten vor seinem Teamkollegen Jamie Green (69), den beiden BMW-Konkurrenten Bruno Spengler (58) und Martin Tomczyk (54) sowie dem Vorjahressieger auf dem Nürburgring, dem schwedischen Audi-Topfahrer Mattias Ek-ström (47). Paffett würde sich nur zu gern – wie schon im Jahr 2005 – den Titel sichern, aber da möchten auch ein paar andere Tourenwagen-Spezialisten noch ein Wörtchen mitreden.

Mike Rockenfeller etwa. Der Neuwieder war wie die gesamte Audi-Equipe in dieser Saison bisher vom Pech verfolgt. Auf Rang fünf kam der 28-Jährige beim letzten Rennen vor der Sommerpause auf dem Norisring als bester Audi-Vertreter. „Es wird Zeit, dass wir unsere gute Vorstellung auch in entsprechende Ergebnisse ummünzen“, gibt sich der Rheinländer für seinen Heimauftritt kampfeslustig. „Der Nürburgring ist für mich die Rennstrecke überhaupt“, sagt „Rocky“, dessen Phoenix-Team in der Eifel beheimatet ist.

Mit dem Ring verbinden den Audi-Mann (fast) nur positive Erinnerungen. Im vergangenen Jahr fuhr er seinen A4-DTM dort aufs Podest, im Porsche Carrera Cup und Supercup wurde für ihn schon die Siegerhymne in der Eifel gespielt. Der Start im Schaeffler-Audi am Wochenende ist für ihn deshalb auch etwas ganz Besonderes: „Ich habe dieses Mal etliche Karten mehr besorgen müssen als sonst, weil viel Freunde und Verwandte vor Ort sind. Die will ich natürlich nicht enttäuschen.“

Das wollen auch sein Markenkollege Timo Scheider und Mercedes-Pilot Christian Vietoris nicht, bestreiten beide doch schließlich ebenfalls ein Rennen „vor der Haustür“. Was für den 23-jährigen Gerolsteiner aus dem Paffett-Team HWA gilt, trifft auch auf den gebürtigen Lahnsteiner zu. Timo Scheider, mit mittlerweile 33 Jahren nicht nur einer der erfolgreichsten (Champion 2008 und 2009), sondern auch einer der bekanntesten DTM-Protagonisten, strebt ebenfalls eine Top-Platzierung an.

Christian Vietoris, das Nesthäkchen unter den heimischen Piloten, setzt in diesem Jahr voll auf die Karte DTM, nachdem er bis zur Saison 2011 auch noch in der GP 2 aktiv gewesen war. „Mein Auto ist gut genug für den Sieg, mein Ziel ist ein Platz auf dem Treppchen“, sagt Jungspund Vietoris und ergänzt: „Manchmal will ich im Qualifying etwas zu viel. Das will ich am Samstag etwas lockerer angehen.“