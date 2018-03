Vorbild: Kinder räumen Müll aus der Natur

Antonia und Maya (beide 9) aus Kreuzberg ärgern sich über Wegwerfmentalität von Erwachsenen und handeln.

Die Ortsvorsteherin von Kreuzberg, Christine Auster, bedankte sich bei den beiden Müllsammlerinnen mit Leckereien. Fotos: Privat

Ausgemusterte Schränke auf einer Wiese an der Autobahn 61. Illegal entsorgte Kühlgeräte auf einem Wirtschaftsweg in der Grafschaft. Die als Müllhalde missbrauchte Natur sorgte auch im gerade begonnen neuen Jahr schon wieder für negative Schlagzeilen. Da fällt die Aktion der beiden Grundschülerinnen Antonia und Maya aus Kreuzberg besonders positiv auf. Die beiden Neunjährigen haben in ihrem Heimatort aus eigenem Antrieb heraus Müll gesammelt. Und das mit einem Engagement, das vorbildlich ist. „Ich hoffe, dass so etwas Nachahmer findet“, sagt Ortsvorsteherin Christine Auster. „Eine tolle Aktion für Kreuzberg, wo sonst vieles schläft“, findet sie.

Mit einem selbst gestalteten Plakat werben die jungen Müllsammlerinnen für mehr Umweltbewusstsein in ihrem Heimatort.

Die Drittklässler hatten sich schon lange über die vielen weggeworfenen Dinge im Ort und in der Natur geärgert. Erst kürzlich haben sie im Schulunterricht das Thema Umweltverschmutzung besprochen. Kurz entschlossen machten sie sich mit Einmalhandschuhen auf den Weg und sammelten Unrat, und das ohne Wissen ihrer Eltern und nicht zum ersten Mal. Neben leeren Zigarettenpackungen, Einmalkaffeebechern, Bonbonpapier und anderen Verpackungsmaterialien wurden auch Flaschen, Dosen, abgebrannte Silvesterraketen und insbesondere viele festklebende Kaugummis zusammengetragen. Den gesammelten Abfall entsorgten sie dann in den vorhandenen Abfallkörben der Gemeinde. Dabei haben sie kürzlich so viel Unrat gesammelt, dass der Abfallkorb nicht ausreichte. Deshalb wandten sie sich an die Kreuzberger Ortsvorsteherin Christine Auster und baten um Entsorgung des fast vollen Müllsacks, den sie neben einen Abfallkorb gestellt hatten. Zudem hatten sie dort ein Plakat befestigt, mit dem Hinweis, Müll bitte künftig nicht mehr in der Gegend zu entsorgen, sondern die bereit stehenden Möglichkeiten zu nutzen.

Christine Auster fand das Engagement der beiden jungen Kreuzbergerinnen so toll, dass sie sich spontan bei beiden mit einigen Leckereien bedankte. „Ich finde es toll, dass sich auch junge Menschen für die Sauberkeit im Ort und in der Umgebung engagieren. Insbesondere, da man davon ausgehen kann, dass der meiste Müll sicherlich von Erwachsenen weggeworfen wird. Früher war es üblich, dass Anwohner wöchentlich vor ihren Häusern die Straßen und Rinnen reinigten. Heute kommen dieser Straßenreinigungspflicht nur noch wenige Anlieger nach, sodass Verunreinigungen fast als normal betrachtet werden. Ich fände es zudem schade, wenn aufgrund der jetzt stark reduzierten Restmüllentsorgung künftig noch mehr Unrat in der Natur und in den gemeindeeigenen Abfallkörben entsorgt würde“, so die Ortsvorsteherin.

Antonia und Maya fanden es toll, dass ihre Leistungen so anerkannt wurden und wollen auch weiterhin Müll in ihrem Heimatort sammeln, wenn es wieder nötig ist. Ihre Hoffnung: Vielleicht machen ja weitere „Sauberfrauen und Saubermänner“ mit. bea