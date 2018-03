Viel Lärm um nichts? Ist Fluglärm im Kreis Ahrweiler doch kein Thema?

Ist die Debatte um Fluglärm im Kreis Ahrweiler am Ende viel Lärm um nichts? Zwischen „Kein Thema“ und „sehr wohl ein Thema“ schwankte die Reaktion der Kreispolitik auf diese Frage. Wie sehr leidet der AW-Kreis unter der Nähe zum Flughafen Köln/Bonn? Die RZ hat bei der Deutschen Flugsicherung (DFS) nachgefragt und die Probe aufs Exempel gemacht. Mit einem überraschenden Ergebnis.

Relative Ruhe über dem Kreis Ahrweiler: Die dargestellte Auswertung zeigt den Zeitraum von Montag, 24. Juli, 22 Uhr, bis Dienstag, 25. Juli, 6 Uhr. Foto: Deutsche Flugsicherung

Die DFS zeichnet Flugbewegungen auf – nicht nur die Flugroute, sondern auch die jeweilige Flughöhe. Wir haben das in Düsseldorf ansässige Unternehmen, das Teil der Luftverkehrsverwaltung des Bundes ist, gebeten, uns für einen bestimmten Tag die relevanten Daten herauszusuchen. Drei Kriterien spielten bei der Auswahl des Zeitraums Rolle.

Gefragt haben wir nach den Nachstunden. Tagsüber ist davon auszugehen, dass Fluggeräusche von anderen Lärmquellen überlagert werden.

Ausgesucht haben wir uns einen Tag im Sommer. Dann nämlich schlafen viele bei offenem Fenster – beste Voraussetzung, um Fluggeräusche zu hören.

Darauf geachtet haben wir, dass dieser Tag in die Sommerferien von Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen fällt, wenn viele Urlaubsflieger von Köln/Bonn abheben beziehungsweise dort ankommen.

Die dargestellte Auswertung zeigt die Flugbewegungen im Zeitraum von Montag, 24. Juli, 22 Uhr, bis Dienstag, 25. Juli, 6 Uhr. Ergebnis: In diesem Zeitraum gab es im Kölner Luftraum 173 Flugbewegungen, jedoch nur sechs Anflüge, die in rund 2000 Meter Höhe über das Kreisgebiet führten. Doch ist das repräsentativ?

„Gestartet und gelandet wird immer gegen den Wind“, erläutert Michael Fuhrmann, Pressesprecher der DFS. Am 24./25. Juli kam der Wind aus Norden. Da der Kreis Ahrweiler südlich des Flughafens Köln/Bonn liegt, befanden sich in dieser Sommernacht die Maschinen im Anflug auf den Flughafen. Zum Vergleich: Am 21./22. Juli blies der Wind aus Süden. Deshalb starteten die Flugzeuge in südlicher Richtung. Doch in dieser Nacht gab es bei 184 Flugbewegungen insgesamt genau einen Überflug über den Kreis Ahrweiler – in circa 4000 Meter Höhe.

Zahlen, die kaum in Einklang zu bringen sind mit dem, was der Grünen-Politiker Wolfgang Schlagwein am Himmel über der Kreisstadt ausgemacht haben will. „Gerade in der Nacht ist das dumpfe Grollen am Himmel über dem Heilbad unüberhörbar geworden. In manchen Nächten geht es über Stunden ununterbrochen“, hat Schlagwein beobachtet. Er will den Fluglärm zum Thema im Stadtrat machen. Und auch Sinzigs neuer Bürgermeister, Andreas Geron, hat das Thema auf dem Schirm. Zwar sieht er nur geringe Chancen, auf die Flugrouten Einfluss zu nehmen. Dennoch hält er es für wichtig, politisch Druck zu erzeugen, wie er in seiner ersten Ratssitzung als Bürgermeister anmerkte.

Fuhrmann räumt ein, dass die Fokussierung auf den Flughafen Köln/Bonn nicht alle potenziellen Lärmquellen aus der Luft erfasst. „Es gibt auch Flüge nach Lüttich, die man hören kann. Sie befinden sich jedoch in vier bis sechs Kilometer Höhe“, sagt der DFS-Pressesprecher. Dass die bevorstehende Absenkung des kontrollierten Luftraums (Kategorie „C“) im Bereich Euskirchen/Bad Neuenahr von 3000 auf 2300 Meter zu einer Absenkung der Anflughöhen auf den Flughafen Köln/Bonn und damit zu mehr Lärm führen könne, weist Fuhrmann erneut zurück. Mit dieser Befürchtung hatte Landrat Jürgen Pföhler kürzlich die Diskussion um den Fluglärm losgetreten.

Von unserem Redakteur Frieder Bluhm