VG-Bürgermeister Bell: Burgruine Olbrück bleibt Öffentlichkeit erhalten

Kein Teaser vorhanden

Für Besucher der Burgruine Olbrück bleibt alles beim Alten, sagt Johannes Bell, Bürgermeister der VG Brohltal. Foto: jl

Von Pavlovics Vorhaben mit der Burgruine ist wenig bekannt. VG-Chef Bell verriet immerhin: "Er will die Anlage gastronomisch nutzen. Alles andere sind vertrauliche Vertragsinhalte." Der noch immer gültige Bebauungsplan vom Anfang der 80er-Jahre schließt eine private Nutzung aus; er erlaubt allerdings den Bau einer Hotelanlage.

Vom Ex-Eigentümer, dem 86-jährigen Düsseldorfer Architekt Rainer Maria Schlitter, ist Bell indes "enttäuscht", wie er am Dienstag sagte. "Ich war schon sehr überrascht, als ich Mitte Juni den unterschriebenen Kaufvertrag auf dem Tisch liegen hatte", sagte er. "Weder Herr Schlitter noch Herr Pavlovic haben mich über den Verkauf der Burg informiert." Dabei sei Schlitter alle zwei Monate mit seiner Frau ins Brohltal gekommen, habe sich die Burg angesehen und habe auch noch meist auf einen Kaffee im VG-Rathaus in Niederzissen vorbei geschaut.

Auch im März, als Bell für die VG den neuen, 30 Jahre gültigen Pachtvertrag mit Schlitter aushandelte, habe der "nicht eine Andeutung gemacht, dass er verkaufen will oder dass es einen Interessenten oder gar neuen Käufer gibt". Die VG habe ja in den vergangenen Jahren mehrmals versucht, die Olbrück zu kaufen. "Doch Herr Schlitter hat während der vielen und immer sehr schwierigen Gespräche stets einen Millionenbetrag im unteren zweistelligen Bereich in Euro verlangt", sagt Bell.

Warum der Düsseldorfer jetzt verkauft hat? "Kann ich nicht sagen." Stimmt es denn, dass Pavlovics Firma für die Burg nur 500 000 Euro (je 250 000 Kaufpreis und Grundschulden) hingeblättert hat, statt auf Schlitters ambitionierte Forderung einzugehen? "Das möchte ich weder bestätigen noch dementieren", sagte Bell.

Er bestätigte aber, dass der Pachtvertrag auf den Slowaken übergeht. Burgbesucher hätten also mindestens die nächsten 30 Jahre uneingeschränkten Zugang zur Anlage samt Kastellaney." Letztere hat Gastronom Uli Keiper gepachtet: Auch für ihn ändere sich nichts.

Allerdings könnten das Land und die Gemeinde Niederdürenbach Pavlovic noch einen Strich durch die Rechnung machen, wenn sie ihr Vorkaufsrecht auf die Burgruine wahrnehmen. Jedoch werden sie darauf eher verzichten, da die bereits ausgehandelten Konditionen – und da stört vor allem der Kaufpreis – gelten würden. Die Frist verstreicht Mitte August. Zudem müssten Land und Gemeinden zukünftig die Sanierungsarbeiten übernehmen. Bell meint: "Der Eigentümer muss die Burg erhalten. Punkt." In den vergangenen zehn Jahren seien rund drei Millionen Euro – inklusive Landeszuschüsse – für die Sanierung von Pulverturm, Gewölbe, Bergfried und Co. angefallen. Weitere Arbeiten stehen demnächst noch an.

Heute, Mittwoch, bekommen Verwaltung und die Fraktionssprecher im VG-Rat Besuch aus der Slowakei: Pavlovic hat einen Handlungsbevollmächtigten nach Niederzissen geschickt, der seine Pläne mit der Burgruine vorstellen soll. Wenn Land und Gemeinde ihr Vorkaufsrecht nicht wahrnehmen, sollen VG-Rat und Niederdürenbachs Gemeinderat von den Plänen erfahren – in nicht-öffentlichen Sitzungen.

Von unserem Redakteur Jan Lindner