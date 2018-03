Vergewaltigungsprozess: Freispruch für Syrer

Ist er ein Tyrann, der seine Ehefrau täglich zum Sex zwang? Oder doch nur das Opfer falscher Anschuldigungen? Seit Anfang der Woche musste sich ein in Sinzig lebender Syrer (33) vor dem Landgericht Koblenz verantworten – und wurde jetzt, am zweiten Prozesstag, freigesprochen.

Ein 33-jähriger Syrer soll seine Ehefrau vergewaltigt haben. Jetzt wurde er freigesprochen. Foto: dpa

Zu widersprüchlich waren die Angaben der 27-Jährigen, die ihrem Ex-Mann vorwarf, sie vier Mal vergewaltigt zu haben. Zu schwammig blieben ihre Beschreibungen der mutmaßlichen Missbrauchstaten. Darin waren sich alle Prozessbeteiligten einig. Der Vorsitzende Richter resümierte: „Wir haben uns wirklich intensiv bemüht, aber nie konkrete, nachvollziehbare Antworten erhalten.“

Das syrische Paar gab sich am 25. Februar 2017 nach syrisch-kurdischem Brauch das Jawort. Nur fünf Tage später war die Blitzehe vorbei. Vor Gericht behaupteten beide, sich über das Internet kennengelernt zu haben. Doch der ältere Bruder des Angeklagten erzählte, dass die Familien die Ehe arrangiert hätten. Der Deal: Der 33-Jährige sollte seiner Zukünftigen teuren Goldschmuck besorgen – und den Segen ihrer Eltern mit 1000 Euro erkaufen.

Wie der Bruder im Prozess ausführte, musste sich der 33-Jährige verschulden, um den Ansprüchen gerecht zu werden. Er sei mit der Frau nach Frankfurt gefahren und habe ihr Ketten, Armbänder und Ringe im Wert von 5000 Euro gekauft. Doch nur drei Tage nach der Hochzeit rief die frisch vermählte Frau ihre Mutter an und klagte: „Er hat mir mein Gold genommen. Ich will hier weg!“ Am Freitag derselben Woche ging sie zur Polizei und behauptete, ihr Ehemann habe sie sexuell missbraucht. Sie habe habe es über sich ergehen lassen, weil er drohte, sie andernfalls zu ihrer Familie zurückzuschicken. Das aber sei keine Option für sie gewesen. Denn unter Kurden gilt eine Frau als Schande, wenn sie sich innerhalb der ersten drei Ehetage von ihrem Mann trennt.

Welche Folgen ein derartiger Bruch mit den kurdischen Sitten haben kann, verdeutlichte die Mutter der jungen Frau im Prozess. Die Staatsanwältin wollte von ihr wissen: „Was wäre passiert, wenn Ihre Tochter einen Tag nach der Hochzeit gesagt hätte: ,Mama, der Mann ist nichts für mich.‘?“ Die Mutter überlegte kurz – und antwortete völlig emotionslos: „Wir hätten sie getötet.“ In ihrem Plädoyer schimpfte die Staatsanwältin: „Was sind das denn für Regeln? Was ist das für eine Einstellung? Wir leben hier in Deutschland!“

Das Gericht mutmaßte in der Urteilsbegründung, dass die Frau die Vergewaltigungsvorwürfe konstruiert haben könnte, um ihren Ehemann zu verlassen – ohne Konsequenzen der Familie fürchten zu müssen. Denn: Das Paar wurde in eine Ehe gedrängt, die beide zu überfordern schien. Die 27-Jährige war vor ihrer Vermählung mit dem Syrer noch Jungfrau. Der kann weder lesen noch schreiben und ist seit Jahren krank. Bei der Polizei sagte die Frau, ihr Mann habe sie am Hals gebissen. Die Ärzte aber beschrieben die Verletzung später als harmlosen Knutschfleck. Vor der Urteilsverkündung sagte der Syrer: „Ich habe keine Ahnung wieso sie das mit mir gemacht hat. Ich bin ein sauberer Mensch! Ich würde niemandem so etwas antun.“

Von unserem Reporter Eugen Lambrecht